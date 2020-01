Dat potje geluk? Dat zit ‘m in ‘koselig’ leven aldus de Scandinaviërs

Als we onszelf vergelijken met andere landen doen we het in Nederland op de geluksladder helemaal niet zo slecht. Maar, beter kan het natuurlijk altijd. En daarvoor werpen we een blik op onze noorderburen. ‘Koselig’ leven zou namelijk helpen bij gelukkig zijn.

In Scandinavië is het goed toeven. Al jaren scoren de vikings hoog op lijsten die gaan over het geluk van de mens. Het werk is er belangrijk, maar het kopje koffie (met koekje!) dat tijdens de zogenaamde Fika in Zweden wordt gedronken is heilig. Kinderen opvoeden? In Zweden, Noorwegen en FInaland doe je dat het best, al was het alleen al vanwege het ruime ouderschapsverlof dat je er krijgt.

Niks niet bewijzen

Hoog in het Noorden zijn ze dus behoorlijk gelukkig, en dat terwijl hun winter en de donkere dagen veel langer duren dan bij ons. Ook in Finland is dit het geval. De donkere en koude dagen duren er eindeloos, maar volgens de Finnen is het juist de strenge winter die ze verbindt. Voor Volkskrant Magazine onderzocht Olaf Tempelman wat nou maakt dat Finland op de eerste plaats prijkt in het World Happiness Report van de Verenigde Naties. Een Finse saunabezoeker vertelt hem: ‘Ik denk dat veel Finnen diep in hun hart niet geloven dat er winnaars en verliezers bestaan. Iedereen moest hier knokken om de winter door te komen, de natuur was hier de grote gelijkmaker.’

In ‘scoren’ geloven de Finnen niet. Kinderen krijgen nauwelijks proefwerken op school. Ze geloven dat school een veilige plek moet zijn, en jezelf moeten bewijzen hoort daar niet bij. En als we het dan toch over scoren hebben, de Finse kinderen blijken beter opgeleid dan hun leeftijdsgenoten in Europa.

Samen in de natuur

In Noorwegen (die het ook altijd goed doet op de ladder van het het World Happiness Report van de Verenigde Naties), streven de mensen na om ‘koselig’ te leven. Dat houdt in dat je zoveel mogelijk in de natuur bent. Een kopje koffie of thee drinken? Dat doe je buiten. In de kou ja. Geluk zit ‘m dus niet in grootse meeslepende dingen, maar in buiten zijn. In de natuur, met vrienden, een vuurtje, en iets warms om te drinken.

Naast het Noorse ‘koselig’ kenden we natuurlijk al ‘hygge’ – het Deense woord voor gezelligheid – en ‘lagom’ – het Zweedse woord voor balans. Ook de Finnen deden vorig jaar een vergelijkbare duit in het lifestyle zakje, zij kwamen met kalsarikänni: drankhangen. En dat betekent precies wat je denkt dat het betekent: bankhangen met alcoholische versnaperingen, snacks en je favoriete series.

Bron: welingelichtekringen.nl, volkskrant, flair | Beeld: Pexels