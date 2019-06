Dat werd tijd: transgender zijn wordt van de lijst met psychische aandoeningen gehaald

Je zou denken dat dit niet nieuw was, maar niets is minder waar. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) besloot vorige week (pas) om transgender zijn van de lijst met psychische aandoeningen te halen door een nieuwe wet aan te nemen.

In de vorige wet (de ICD-10) werd transgender zijn nog beschouwd als een genderidentiteitsstoornis en viel dit onder de titel mentale en gedragsstoornissen. Daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen!

Belangrijke stap

De beslissing van de WHO is een belangrijke stap vooruit in de strijd van transgenders voor gelijke rechten. Het levert helaas niet direct wat op, want de ICD 11 gaat pas van start op 1 januari 2022. In die tijd moeten landen zich voorbereiden op de wijzigingen en kunnen ze mensen trainen die eventueel zorg kunnen verlenen.

Hokje

Lisa, voorzitter van Transvisie, is blij met het besluit: ‘Transgender personen horen niet thuis in het hokje met psychische problemen. De ICD blijft door de vermelding van genderincongruentie erkennen dat wij behoefte aan zorg kunnen hebben. Dat is belangrijk voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van deze zorg. Tegelijk is er hierdoor een extra reden om transgenderzorg in te richten vanuit de erkenning van de behoefte van transgender personen, zonder hen daarvoor eerst een psychiatrische diagnose op te plakken. Wat mij betreft zijn zorgaanbieders nu aan zet om de psycholoog echt een begeleider te maken in plaats van de beoordelaar die hij nu nog te vaak is.’

