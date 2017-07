Het zwarte Instagram-ijs: gezond of niet?

Werd onze Instagramfeed eerder overspoeld met kleurrijk voedsel zoals de macaronsandwich, taco ice cream en de unicornpizza, zien we nu steeds vaker zwart eten voorbij komen. Toegegeven: het ziet er mooi uit. Maar er zijn ook bijwerkingen.

Het zwarte voedsel krijgt haar kleur van actieve kool (activated charcoal); een overblijfsel van kokosnootschillen of bamboe dat tot extreem hoge temperaturen is verhit. De as die achterblijft wordt bewerkt met stoom of hete lucht. Zwart ijs is het populairst, maar er zijn inmiddels ook zwarte hamburgerbroodjes, bagels, appeltaarten, limonade, pizzabodems, lattes, en mozzarella.

Bijwerkingen

Door de behandeling die de koolstof ondergaat, kan het allerlei stoffen aan zich binden. In de geneeskunde wordt het al jaren gebruikt bij mensen die een overdosis geneesmiddelen hebben genomen en het zit in Norit, de bekende diarreeremmer.

Omdat het in de geneeskunde gebruikt wordt en omdat het tijdje werd gepromoot als healthy food, denken veel mensen dat de kool ‘gezond’ is. Zo zou een lepel perfect zijn om je lichaam te detoxen, maakt het poetsen ermee je tanden wit, en een houtskoolgezichtsmasker zou je poriën grondiger dan ooit reinigen. Oftewel: activated charcoal werd een hit, mede door de kleur die het erg goed doet op je social feeds.

Onterecht, vertelt voedingsdeskundige Martijn Katan aan NRC. ‘Bij vergiftigingen moet actieve kool apart worden ingenomen en niet samen met eten, want dan worden de actieve bindingsplaatsen bezet door stoffen uit het eten.’ Volgens Katan heeft het qua gezondheid geen nut om het tot je te nemen. ‘Ons lichaam bevat geen giftige stoffen en normaal voedsel bevat ook geen gif. Ik zou het in elk geval niet aan kinderen geven, wat volwassenen voor gekkigheid doen, moeten ze zelf weten.’ Bijwerkingen van de kool zijn onder andere diarree en misselijkheid.

Amerikaanse media zeggen zelfs dat de actieve kool de werking van medicijnen – waaronder de pil – kan verminderen. Waarschijnlijk is de kleine hoeveelheid kool die wordt gebruikt om het voedsel de zwarte kleur te geven niet genoeg om echt schadelijk te zijn. Toch wordt er wel aangeraden om twee uur voor of na het binnenkrijgen van actieve kool, geen medicijnen in te nemen.

Vooral leuk voor Instagram

Het zwarte ijs is onder andere verkrijgbaar bij Morgenstern’s Finest Ice Cream in Manhattan, waar het de populairste smaak is. Volgens manager Brian kopen veel mensen het ijsje vooral om er een foto van te maken – en van hun tijdelijke zwarte glimlach en tong. Beweren dat het gezond is, doet hij zeker niet. ‘Wij zouden nooit beweren dat de smaak gezond is. Het blijft ijs. Dat zou hetzelfde zijn als zeggen dat aardbeienijs gezonder is dan chocolade-ijs. Als iemand z’n tanden ermee wil witten, is dat een toegevoegde bonus.’

