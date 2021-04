Is jouw date een narcist? Let op deze 10 belangrijke signalen

Als je nieuwe vlam op een eerste date nogal veel over zichzelf praat, maakt dat diegene natuurlijk niet meteen een narcist. En als hij/zij geen etalage kan passeren zonder zichzelf uitgebreid te bekijken, ook niet. Een ijdele date is hooguit lachwekkend of licht irritant. Daten met een narcist daarentegen is een kwestie van rennen en nooit meer achterom kijken.

Een narcistische persoonlijkheidsstoornis houdt in dat die persoon zichzelf het belangrijkste van het universum vindt en zichzelf belangrijker acht dan wie dan ook. Een narcist voelt zich superieur en geeft weinig tot niets om andermans gevoelens. Vaak is dat een erfenis uit het verleden. Misschien is er sprake van een jeugdtrauma omdat er nooit een ouder of verzorgende is geweest die aan zijn/haar emotionele behoeftes tegemoet kwam. Het narcisme is dan een zelf ontwikkeld verdedigingsmechanisme om zichzelf te beschermen tegen verlies en kwetsbaarheid.

Dat is rot, maar niet iets waar jij onder gebukt mag gaan. Het probleem is dat misbruik als gevolg van dat narcisme vaak heel subtiel en geleidelijk plaatsvindt. Als je het idee hebt dat je date of partner misschien een narcist is en jij daar het slachtoffer van bent, zijn er 10 signalen om op te letten.

1. Ze zijn charmant, maar voor eigen bestwil

Narcisten zijn echte charmeurs en kunnen je makkelijk verblinden met die charme. Ze weten zich snel voor je te winnen en je het gevoel te geven dat je speciaal bent. Het verschil tussen een attente partner en een narcist is dat bij een narcist die charme snel afneemt. Of erger: hun charme inzetten om jou te manipuleren. De narcist gebruikt dat om iets van je gedaan te krijgen om je vervolgens als een baksteen te laten vallen.

2. Ze willen een directe beloning

De wereld draait om de narcist en hij/zij verwacht dan ook dat jij alles laat vallen om aan zijn/haar behoeftes en verwachtingen te voldoen. Er is altijd discussie als jij iets anders wil, je krijgt een gepikeerde reactie als je niet snel genoeg op een appje reageert of dingen niet op de manier doet waarop hij/zij dat voor ogen heeft. Als het huis te klein is als je een keer ‘nee’ zegt, is dat een sterk signaal dat je te maken hebt met een narcistisch type.

3. Ze vinden dat ze ergens recht op hebben

De narcist verwacht met alle egards behandeld te worden – de wereld draait immers om hen. Let eens op hoe de ander doet als jullie bijvoorbeeld uit eten gaan. Is hij vriendelijk tegen de ober? Is ze pissig als de serveerster niet binnen vijf minuten terug is met zijn drankje? Als je date zich altijd kapot ergert aan personeel en ze en plein public voor schut zet, is dat een teken van narcisme.

4. Ze praten graag over zichzelf

Op een eerste date hebben veel mensen nogal eens de neiging om van de zenuwen exorbitant veel over zichzelf te praten. Is dat op de tweede – of derde date nog steeds niet weggeëbd? Bingo. Een narcist praat graag en groots over zichzelf. Ze eigenen zich ieder gespreksonderwerp toe en vinden hun eigen ervaringen en issues een stuk interessanter dan de jouwe.

5. Ze zijn onbetrouwbaar

Een andere manier om de narcist te spotten is door te controleren of ‘ie zijn afspraken nakomt. Veel narcisten doen niet wat ze beloven. Ze verbreken beloftes en komen afspraken niet na. Dat vertaalt zich ook in de ene keer emotioneel bereikbaar zijn om vervolgens (mentaal) van de aardbodem te verdwijnen.

6. Ze manipuleren zonder schuldgevoel

Sommige narcisten zetten hun partners, collega’s en vrienden in om persoonlijke verlangens en ambities te vervullen of om fouten te verdoezelen. Ze zeggen dingen als: ‘Ik kan niet wachten je voor te stellen aan m’n vrienden zodat ze jaloers kunnen worden’ of: ‘Ik woon samen met m’n vriendin maar hoef haar geen huur te betalen en kan altijd haar auto gebruiken’. Omdat de narcist geen empathie kent, ziet-ie zelf niet in wat hier mis mee is. Sommige narcisten hebben wel aangeleerde empathie. Dat betekent dat ze op intellectueel niveau begrijpen wat de ander voelt en hoe ze dat kunnen inzetten om te manipuleren.

7. Er zijn consequenties als hun eisen niet worden waargemaakt

De narcist kan niet omgaan met teleurstelling of afwijzing. Het moet en zal op zijn/haar manier gaan. Anders wordt diegene onbeschoft, begint een ruzie of gaat in een uiterst geval over tot mentale mishandeling. Dat zijn allemaal manieren om uiteindelijk te krijgen wat ‘ie wil.

8. Ze ‘doen’ niet aan binden

Je bent smoorverliefd geworden op die charmante en charismatische persoonlijkheid, maar een serieuze relatie wordt het nooit echt. Narcisten hebben vaak bindingsangst. Ze maken wel graag gebruik van de benefits van een relatie, maar houden ondertussen altijd de optie open om er met iemand anders vandoor te kunnen. Omdat een narcist niet met afwijzing om kan gaan, is-ie bang dat het misschien wel niet werkt tussen jullie en gaat ‘ie dus bij voorbaat liever geen verbintenis aan.

9. Ze verbreken altijd de regels

Dat klinkt misschien charmant rebels, maar betekent dus dat ze lak hebben aan grenzen. De narcist vindt niet dat ‘ie zich ergens aan hoeft te houden: hij/zij bedenkt z’n eigen regels. Ze vinden wel dat anderen die regels moeten opvolgen. Dat vertaalt zich in voordringen, kantoorspullen mee naar huis nemen, verkeersregels negeren en niet op afspraken komen opdagen. Het ergste is dat ze er nog trots op zijn ook en hun schouders ophalen om het feit dat iemand anders het slachtoffer is van dit gedrag.

10. Ze halen anderen continu omlaag

Het superioriteitsgevoel van de narcist uit zich in continu anderen omlaag trekken. Hij maakt ‘grapjes’ die ten koste gaan van jou en je een beschaamd of inferieur gevoel geven. Bedenk of er iets is veranderd in je zelfvertrouwen – je bent opeens onzeker over je uiterlijk, je voelt je niet goed genoeg – omdat dat soort gedachtes vaak het gevolg zijn van een narcist die je naar beneden haalt om zichzelf een beter gevoel te geven.

