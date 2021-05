Heb je last van stress, angstgevoelens en het gevoel dat alles je even te veel aan het worden is? Dat is een naar gevoel, maar je kunt je zorgen de kop indrukken met een simpele oefening. Volgens psychologen werkt de ‘3-3-3-regel’ als een doeltreffend middel voor rust.

De oefening kan je in een paar minuten rustig maken, en zorgen dat je jezelf even uit de situatie haalt die je zoveel stress oplevert. Het resultaat? Beter kunnen relativeren en een rustiger gevoel.

De ‘3-3-3-regel’

De ‘3-3-3-regel’ is een strategie die patiënten met angstgevoelens of hoge stress in een korte tijd helpt te ontspannen. Hoe je dat doet? Nou, het is vrij simpel. Terwijl je brein voortraast met nare gedachten, kijk je gewoon rond. Noem als eerste drie dingen die je kunt zien. Noem daarna drie dingen die je hoort. En noem als laatste drie dingen die je in je lichaam voelt.

Verklaring

Door dit te doen concentreer je je op iets anders in plaats van op je gedachten, stress of zorgen. Dit zal je helpen om niet door te slaan en jezelf gek te maken met je gedachten, maar de boel weer even helder te kunnen zien. Heb je echter veel last van angstgevoelens en zeer hoge stress? Dan is een bezoekje aan de huisarts raadzaam.

Bron: Themindmagazine | Beeld: Getty