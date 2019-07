De feud tussen Kylie Jenner en Jordyn zegt eigenlijk alles over moderne vriendschappen

Van alle mensen aan wie je advies over vriendschappen zou vragen, staat Kylie Jenner hoogstwaarschijnlijk niet op je lijstje. Niet bovenaan, niet onderaan, nope, grote kans dat Kylie nergens op je lijstje van je little emergency black book staat. En toch heeft de 21-jarige realityster ook hier weer een goede visie op. Wanneer het in de nieuwste aflevering van Keeping Up With The Kardashians over haar ruzie met Jordyn gaat, geeft ze een wijs antwoord.

In de trailer is te zien hoe Khloe aan Kylie vraagt of ze Jordyn (haar voormalige bff die wel of niet met Tristan heeft gezoend) mist en of een kans op een verzoening bestaat. Daarop antwoord Kylie uiterst kalm: ‘Ik denk dat de hele Jordyn situatie met een reden moest gebeuren. Voor mij, voor haar, voor iedereen.’

Security blanket

‘Jordyn was mijn veiligheidsdeken. Ze woonde bij me. We deden alles samen. En ik dacht altijd: ‘Ik heb niets anders nodig want ik heb Jordyn.’ Nu denk ik dat juist dat deel van mij verder moest groeien, zonder Jordyn. Sommige mensen zijn op bepaalde momenten in je leven, voor bepaalde redenen.’

Dat klinkt niet echt alsof Kylie openstaat voor een hereniging, maar toch is uit deze breuk iets positiefs voortgekomen: Kylie’s besef dat, soms, vriendschappen niet voor altijd zijn. En ook dat is oké.

Beeld: Getty Images