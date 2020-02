De introverten-kater: wat is het en hoe pak je voldoende rust?

Hoewel je eerst vrolijk ‘ja’ zegt tegen dat feestje van een vriendin, begin je er steeds meer tegenop te zien naarmate de datum dichterbij komt. Waarom was het ook alweer zo’n goed idee? Je kent er niemand, er is veel rumoer en je voelt je elk jaar weer helemaal gesloopt bij thuiskomst. Naderhand heb je waarschijnlijk dan ook last van een ‘introverten-kater’.

En ja, je voelt je daarbij dus net zo gesloopt als bij een gewone kater, alleen is hierbij alcohol niet de boosdoener. Het is door alle sociale activiteiten dat jij je uitgeput voelt. Fins onderzoek toont dan ook aan dat wanneer je introvert bent, je langer de tijd nodig hebt om weer genoeg energie te hebben. Vergelijk het met een batterij: die van jou gaat gewoon sneller leeg door sociale gebeurtenissen en het duurt even voordat je weer opgeladen bent.

Introverten-kater

Daarom de term introverten-kater, ook wel social hangover of de introvert hangover genoemd. Wanneer kun je er ‘last’ van krijgen? Nou, bijvoorbeeld wanneer iets op het werk niet helemaal gaat zoals je wilt, een verjaardagsfeest waar je veel moeite moet doen om ‘aan’ te staan of bijvoorbeeld shoppen in een drukke winkelstraat. Het kunnen verschillende prikkels zijn die je gewoon even teveel zijn geworden, variërend van harde geluiden en drukte, tot fel licht of andere irriterende factoren.

Tijd voor jezelf

Merk je dat je een slecht humeur, slaapproblemen en hoofdpijn hebt en de behoefte om jezelf te willen afsluiten? Dan is er een grote kans dat jij op dat moment een introverten-kater hebt. Het is dan ook echt belangrijk om voldoende rust te pakken en tijd voor jezelf in te plannen. Dim de lichten en vermijd harde geluiden als jij daar behoefte aan hebt. Kijk goed naar waar jij op dát moment van op kunt laden. Dat kan variëren van een goed boek tot een lekkere wandeling: zolang jij maar voelt dat je even op adem hebt kunnen komen.



Bron: Libelle | Beeld: Unsplash