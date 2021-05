De kunst van het discodutje: zo krijg je ‘m onder de knie

Het discodutje is een fantastisch concept, maar zonder de disco zijn die dutjes ook niet meer echt hard nodig. Wacht maar: de dag waarop je tot in de kleine uurtjes in een klamme kroeg staat, komt steeds dichterbij. Dan ben je dankbaar als je de kunst van het discodutten onder de knie hebt.

Qua planning is het dus slim om die discodut-training nu alvast te beginnen. Wie goed beslagen ten ijs komt, verlangt niet al na een kwartier in de kroeg naar z’n bed. Doorpakken, volhouden, discipline tonen en dan ben je over een paar weken de koningin van het discodutje.

Bekaf

Na een jaar waarin je sociale leven tot een minimum beperkt was, is het best even wennen: al die mensen, al die prikkels. Het is niet gek dat je nu na een feestje of terras-date een stuk bekaf thuiskomt. Oefening baart kunst, en tot die tijd is het discodutje er om je fris door de lange avonden heen te loodsen.

Twee uur ’s middags

Het is een denkfout dat het discodutje moet plaatsvinden vlak voor je de deur uit gaat. Doe ‘m liever, als je de kans hebt, rond een uur of twee, drie ’s middags. Door het dutje vroeg op de dag te plannen, weersta je makkelijker de verleiding om alsnog in je bed te kruipen.

Cafeïne-kick

Het ideale dutje duurt niet lang: 20 tot 30 minuten is de max. Het is de bedoeling dat je licht slaapt. Als je na een halfuur in een diepe slaap belandt, word je geheid suf en grumpy wakker. Je kunt van tevoren een kop koffie of een colaatje drinken. De cafeïne-kick komt meestal na 20 tot 30 minuten: precies het juiste moment om weer op te staan en verder te gaan met je dag. Plan die koffie dan wel voor drie uur, anders loop je weer het risico dat je moeilijk in slaap komt als je weer thuis bent.

Slaapritme

Het ultieme doel is natuurlijk dat je zo’n goed slaapritme hebt dat je dat extra dutje helemaal niet meer nodig hebt. Maar als je een gebroken nacht achter de rug en een lange dag in het vooruitzicht hebt, is een discodutje een prima plan.

Bron: Bustle | Beeld: Getty