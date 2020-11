Dit kun je beter niet doen tijdens de maansverduistering van 30 november

Sommige mensen zijn er heilig van overtuigd dat de stand van de maan een directe invloed heeft op hun gemoedstoestand. Dan zijn er nog de mensen die het klinkklare onzin vinden én is er nog een hele grote groep daar tussenin, die sceptisch is maar toch ook vaak net wat slechter slaapt of emotioneler is tijdens zo’n volle maan.

De volle maan van aanstaande 30 november (maan-dag, jawel) gaat gepaard met een gedeeltelijke maansverduistering in de ochtend. De volle maan staat in het teken van het luchtige en rationeel nadenkende teken Tweelingen. Als je zin hebt in verandering of om de boel op te schudden, zal het aan de maanstand in ieder geval niet liggen. De komende tijd staat in het teken van nieuwe kansen en in contact staan met je omgeving zodat je met beide benen op de grond blijft.

Do’s & Don’ts

Als je gelooft in de maanstanden, helpen de volgende do’s en don’ts je door deze spannende periode navigeren.

Do: Sta open voor nieuwe stappen

Verduisteringen hebben in de astrologie de kracht om het over een andere boeg te gooien. Alsof de kosmos de boel even lekker opschudt en zo onvoorziene gebeurtenissen, inzichten en gevoelens op je pad komen en je van richting doen veranderen. Omarm de nieuwsgierigheid en intellectuele openheid van Tweelingen wanneer je je in nieuwe situaties begeeft.

Don’t: Volle maan manifestaties

De echte diehard spiri’s weten het allang, maar de volle maan is vaak het moment om te manifesteren. Daarmee wordt bedoeld dat je je doelen en wensen hardop uitspreekt, wat dan ook gepaard kan gaan met een volle maan-ritueel. Deze volle maan is daar echter níet het moment voor. Dat heeft alles te maken met de maansverduistering. Dit keer neemt het universum de touwtjes in handen in plaats van jijzelf. Probeer daarom in plaats daarvan je nu extra bewust te zijn van alles om je heen.

Do: Breng je gevoelens onder woorden

Omdat deze maansomloop plaatsvindt in het teken van Tweelingen (het praatgrage sterrenbeeld), kun je vertrouwen op je communicatie skills om je gevoelens uit te drukken. Neem contact op met vrienden en praat (virtueel) over hoe je je voelt. Geen zin om te socializen? Schrijf je gevoelens dan op in een dagboek om jezelf wat perspectief te geven.

Don’t: In je liefdesleven de knuppel in het hoenderhok gooien

Een paar dagen voor de volle maan zorgt liefdesplaneet Venus voor een gespannen tegenstelling met de veranderingsplaneet Uranus. Het effect daarvan is nog steeds merkbaar tijdens de maansverduistering. Dat zorgt weer voor verrassingen in de liefde en zorgt voor een spannende sfeer en zin om eens iets heel anders te doen. Door de onvoorspelbare invloed van Uranus, kan deze maan er ook voor zorgen dat je je bedenkt of schokkende onthullingen op liefdesgebied aan het licht komen. Wees dus voorzichtig.

Do: Grote besluiten nog even uitstellen

Een maansverduistering tijdens een volle maan is als een volle maan op steroïden. Het stimuleert omkeerpunten, ontdekkingen, verrassingen en openbaringen. Besluiten zijn nu vaak door emoties gedreven en mensen kunnen nu in of zomaar uit je leven stappen. In plaats van grote besluiten nemen of drastisch iets beëindigen, kun je nu beter achterover leunen om te observeren hoe die volle maan voor je uitpakt en pas daarna besluiten hoe je verder gaat.

Don’t: Laat je niet meeslepen door alles wat in de wereld gebeurt

De volle maan in Tweelingen staat tegenover de zon in de avontuurlijke en wereldse Boogschutter. Daardoor word je heen – en weer getrokken in grote wereldproblematiek en dat wat voor je neus gebeurt. Het is het beste om tijdens de dagen rondom de verduistering even afstand te nemen van die constante nieuwsstroom. Blijf zoveel mogelijk in het nu door je te focussen op de mensen en dingen om je heen.

Bron: Bustle | Beeld: iStock