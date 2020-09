De meeste dromen zijn géén bedrog: ontstaan door wat je overdag beleeft

Marco zong het al ooit, maar de meeste dromen zijn toch écht geen bedrog. Want zie ineens iets bekends in je slaap, wat je overdag hebt meegemaakt? Dat is helemaal niet gek.

Lees ook:

Lucide dromen: zó bepaal je zelf wat je droomt

Maar als je droomt over vreemdgaan, dan hoeft dat helemaal niks erg te betekenen. Dit nachtelijke avontuurtje hoef je alles behalve letterlijk te interpreteren. Maar hoe zit het met die andere visioenen die je krijgt zodra je naar dromenland gaat?

Dromen overdag

Nou, ze kunnen een metafoor zijn voor iets wat je onbewust al heel goed wist. Ook zou het een manier kunnen zijn om heftige gebeurtenissen uit je verleden te kunnen verwerken. Toch blijkt uit onderzoek wel degelijk dat je tijdens het slapen nog heel erg bezig bent met wat je die dag zelf hebt beleefd. Hiervoor werden wel 24.000 dromen geanalyseerd. Alessandro Fogli, wetenschapper aan de Italiaanse Roma Tre Universiteit, verklaart: ‘De meeste dromen houden verband met wat er in het dagelijks leven gebeurt. Het leven van alledag heeft invloed op je dromen en vice versa.’

Onderzoek

Hoe kwamen ze hierachter? Nou, alle dromers moesten zelf hun nachtelijke belevenis opschrijven en dit werd daarna opgeslagen in het Hall en Van de Castle-systeem. Vervolgens ging de computer automatisch op zoek naar de gelijkenissen: denk aan personen die voorkwamen, de genoemde emoties en verschillende sociale interacties. En wat blijkt? Deze drie factoren kwamen inderdaad vaak voor in de dag daarvoor.

Opschrijven

Mocht je je droom nu meteen weer vergeten zodra je ontwaakt, dan moet je first things first zoveel mogelijk opschrijven wat je je nog wel herinnert. Hoe voelde je je? Wie kwamen er in voor? Bedenk daarna of je deze gevoelens ook overdag zo hebt beleeft. Grote kans namelijk dat je heel wat herkenning zult opmerken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash