Toen we tijdens de grootste corona-piek nog zoveel mogelijk thuisbleven, heb je waarschijnlijk net als de rest van Nederland eindeloos veel blokjes om gewandeld. Dat was immers een van de weinige dingen die we nog wél konden doen.

Misschien is je toen ook opgevallen hoe godvergeten ver je moet lopen voor die 10.000 stappen op de teller staan. Dan eerst maar het goede nieuws: die 10.000 stappen zijn schromelijk overdreven.

Kost niks

Dat wandelen enorm gezond is, staat buiten kijf. Een stevige wandeling van tien minuten verkleint de kans op een vroegtijdige dood al met vijftien procent. Wandelen kost niks, kun je (bijna) altijd doen, is zowel in je eentje als met meerdere mensen leuk en kan ook prima op anderhalf meter afstand. Met andere woorden: yes voor wandelen.

Snelheid

Het idee van die 10.000 stappen komt van een Japanner die in 1964 uitrekende dat als mensen 10.000 stappen zetten in plaats van die (veel haalbaardere) 4000, ze 500 calorieën extra verbranden. Maar dat je altijd 500 calorieën meer verbrandt als je 6000 stappen meer zet, is geen wet van meden en perzen. We hebben immers ook nog te maken met factoren als gewicht, snelheid, leeftijd en vetpercentage. Jammer genoeg is er niet een makkelijke formule die uitrekent hoeveel calorieën je per stap verbrandt. Het is een kwestie van uitvinden wat werkt voor jouw lichaam.

Wat we wél kunnen doen, is werken met een gemiddelde. Als je loopt met een snelheid van ongeveer 20 minuten per 1,60 kilometer (omgerekend een mile) verbrandt je tot 3 calorieën per minuut. Dat betekent dat je met een halfuurtje wandelen 80 calorieën verbrandt.

Stevig tempo

Iets meer de vaart erin? Als je doorstapt en 1,60 kilometer per 12 minuten redt, kun je de verbranding meer dan verdubbelen. Dat betekent dat datzelfde wandelingetje van een halfuur goed is voor de verbranding van zo’n 180 calorieën. Vergeet niet dat iedereen calorieën verbrandt in een ander tempo. Het getal kan dus iets hoger of lager liggen.

Is er sprake van wat coronakilo’s waar je vanaf wil? Probeer dan dagelijks 5000 tot 7000 stappen te zetten in een stevig tempo. Als je powerwalkt of omhoog loopt, gaat je hartslag omhoog. Zodra je hartslag omhoog gaat, verbrand je calorieën. Wanneer je hartslag tussen de 100-120 slagen per minuut zit, beland je in de verbrandingszone. In die zone wordt vet gebruikt als energiebron.

Alles wat je verder nodig hebt is een lekker paar schoenen, een goede playlist of een fijne podcast en off you go.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.