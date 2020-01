Wat is de tamponziekte en wat zijn de symptomen?

Grote kans dat je weleens een tampon draagt, maar hoe goed hou je in de gaten dat je ‘m niet te lang laat zitten? Hoe slecht het kan aflopen als je je tampon vergeet eruit te halen, weet de moeder van Maëlle Nactergal. Het 17-jarige Belgische meisje overleed vorige week aan de gevolgen van de tamponziekte.

Maëlles moeder heeft op social media een oproep gedaan aan alle vrouwen om zich te verdiepen in de risico’s, voordat het – zoals bij haar dochter – te laat is. Want lang niet iedereen is op de hoogte van de gevaren.



Wat is de tamponziekte?

Het Toxische Shock Syndroom (TSS) – zoals de infectie voluit heet – is een zeldzame, acute ziekte die wereldwijd bij 3,4 op de 100.000 menstruerende vrouwen voorkomt. De infectie wordt veroorzaakt door de bacterie ‘staphylococcus aureus’. Deze komt voor op de huid rond de schaamstreek, in de neus en de oksels.

De bacterie wordt echter pas gevaarlijk als ie de kans krijgt zich te vermenigvuldigen en gifstoffen te produceren. Die kunnen vervolgens in de bloedbaan terechtkomt. Dit kan gebeuren als je een tampon te lang draagt, waardoor het vocht zich ophoopt en de tampon een broedplaats vormt.

De infectie uit zich als griep (met hoge koorts, diarree en huiduitslag) en kan uiteindelijk leiden tot orgaanuitval. TSS heeft soms een dodelijke afloop omdat de artsen er te laat bij zijn. Word je ziek tijdens de menstruatie? Haal je tampon er dan meteen uit en ga op tijd naar de huisarts als de symptomen aanhouden.

Tampons hóéven overigens niet de oorzaak te zijn van het Toxische Shock Syndroom. Sterker nog: mannen en kinderen kunnen het ook krijgen als zij bijvoorbeeld beschadigingen hebben aan de huid of slijmvliezen. Via die verwondingen kunnen de gifstoffen in het bloed terechtkomen.

