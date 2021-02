De thuiswerk-burn-out: zo herken en voorkom je ‘m

De maatregelen voor de coronacrisis zijn nodig, maar eisen ook z’n tol. Zo blijkt nu dat steeds meer mensen last krijgen van een ‘thuiswerk-burn-out’. Wereldwijd wordt er 325.000 keer per maand op die term gezocht, zo blijkt uit een nieuwe studie van Reebok. Daaruit blijkt ook dat die burn-outs het vaakst voor komen in het Verenigd Koninkrijk.

Niet gek, dat je een beetje gestresst raakt van schipperen tussen eventuele kinderen, je werk, thuisschool, geen sociale contacten en geen collega’s zien. Maar een beetje gestres kan snel omslaan in heel veel stress en dat kan resulteren in een burn-out. Zeker omdat we de stress nu niet ‘achter kunnen laten’ op kantoor, maar omdat we eigenlijk de hele dag in ons kantoor zijn. We slapen er, we koken er en we leven er: het is namelijk ons huis. Een burn-out is dan ook eigenlijk: een langdurige blootstelling aan stress die resulteert in algehele uitputting, zowel fysiek als mentaal.

Lichaamsbeweging als remedie

Ervaar je veel stress? Dan kan het geen kwaad om wat meer lichaamsbeweging in je dagelijkse schema te integreren. Door beweging maak je namelijk de gelukshormonen dopamine en serotonine aan, waardoor je – je voelt ‘m aankomen – gelukkiger wordt. Dat verklaart dan ook meteen die ‘after workout’ voldoening (hoewel, soms voel je je na een sportlesje ook gewoon totaal uitgeput). Dat is dan ook de reden dat je het beste iedere dag even kort kunt bewegen, zegt Lee Chambers, omgevingspsycholoog en welzijnsconulent, tegen Metro. ‘Het vinden van een oefening die je leuk vindt, is van vitaal belang, omdat dit je helpt om consistent te blijven door ervoor te zorgen dat je de pauzes neemt en dagelijks in beweging blijft.’

Geen excuus

En er zijn natuurlijk eigenlijk ook geen excuses om niet te bewegen. Je kunt – ondanks gesloten sportscholen – wandelen, fietsen, skaten en thuis work-outs doen. Wij zetten de leukste home work-outs al eerder voor je op een rijtje. Heb je het idee dat je lichamelijk en fysiek uitgeput bent? Dan is rust nemen en professionele hulp zoeken het belangrijkste. Een rondje hardlopen gaat je daar niet uit helpen.

Bron: Metronieuws, Getty Images