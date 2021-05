De TikTok ‘inverted filter’ is niet zo onschuldig als het lijkt

Zoals jij jezelf ziet, is waarschijnlijk totaal anders dan hoe anderen jou zien. De dingen die je minder mooi vindt aan jezelf of dat kilootje meer valt hen meestal nauwelijks op. Toch komt het beeld van jezelf niet overeen met dat van hun, toont het TikTok ‘inverted filter’. Onschuldig is deze filter echter allerminst.

Het filter draait je uiterlijk als het ware om, en toont je spiegelbeeld – of hoe anderen je zien. Interessant, waardoor het al meer dan 316 miljoen views op de hashtag heeft. Er duiken duizenden video’s van gebruikers die het uitproberen op, maar de reacties erop zijn zeer uiteenlopen en lang niet allemaal positief. Geschokt Sommige mensen zijn aangenaam verrast door hun gezichtssymmetrie, terwijl anderen geschokt zijn door hoe verschillend hun uiterlijk is wanneer ze het filter in- en uitschakelen. ‘Ik heb uren op mijn bank gehuild nadat ik dit filter had gebruikt’, schrijft een gebruiker. Een ander laat verdrietig weten: ‘Nu weet ik waarom niemand het leuk vindt.’ De tekst gaat verder onder de video.

Asymmetrisch

Terwijl het algemeen bekend is dat vrijwel niemand een symmetrisch gezicht heeft, is de impact van dit filter groot. Het filter op TikTok maakt een flinke deuk in het zelfvertrouwen en de geestelijke gezondheid van vele gebruikers. Aan Popsugar legt psycholoog Azza Halim uit wat er zo kwalijk aan het filter is. ‘Wat alle anderen zien als ze naar je kijken, is het tegenovergestelde van wat je in de spiegel naar je teruggekaatst ziet’, vertelt ze.

Schadelijke gevolgen

‘Als je naar jezelf in een spiegel kijkt, zie je een ‘spiegelbeeld’, dus in je ogen is dat de normale verschijning die je van anderen verwacht.’ En als deze compleet anders is, kan dat kan ernstige gevolgen hebben. Het kan zelfs bijdragen aan lichaams dysmorphia (ingebeelde lelijkheid, red.), vertelt Dr. Howard. ‘Mensen raken geobsedeerd door kleine fysieke ‘fouten’ die vervolgens invloed hebben op en overgaan in hoe ze functioneren in andere gebieden van hun leven.’

Preach, woman

Het moge duidelijk zijn en we kunnen het dus ook niet vaak genoeg blijven benadrukken: filters zijn filters en apps zijn apps. Laat deze je niet te veel beïnvloeden, want hoe je eruit ziet is toch écht een stuk minder belangrijk dan hoe je persoonlijkheid is. En alle perfectie die je online ziet, is voor 99% fake. Onthoud dat! Amen.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Popugar Psyq | Beeld: TikTok