Déjà vu: wat houd het eigenlijk in en waarom krijg je het?

Het gevoel dat je iets al eerder hebt gehoord of meegemaakt heet een déjà vu. We hebben allemaal wel eens zo’n moment, maar wat is déjà vu eigenlijk? En waarom krijg je dat gevoel?

Onderzoek déjà vu

Britse neurowetenschappers van de University of St. Andrews deden een onderzoek naar het fenomeen déjà vu. Tijdens het onderzoek lieten de wetenschappers aan mensen een lijst met woorden zien die allemaal met een onderwerp te maken hadden. Ze lieten bijvoorbeeld de woorden bed en kussen zien, maar lieten het woord slapen expres weg.

Valse herinnering

Later werd er aan de groep gevraagd of ze naast het woord bed en kussen, ook het woord slapen hadden gezien. De testgroep was er van overtuigd dat ze deze wel hadden gehoord. Omdat de woorden over het zelfde onderwerp gaan, dachten de mensen dat ze het ook hadden gezien. Maar dit bleek dus een valse herinnering te zijn die de wetenschappers hadden gecreëerd. Dit is dus hetzelfde gevoel dat je krijg bij een déjà vu.

Lees ook:

Dit is de reden dat je dingen niet meer kunt herinneren bij het ontwaken

Geheugen

De hersenen van de testgroep werden ook goed in de gaten gehouden. Je zou namelijk denken dat een déjà vu alles te maken heeft met je geheugen. Maar in het deel van het brein dat over het geheugen gaat, was geen activiteit. De hersenen zouden daar dus actief moeten zijn als het echt een herinnering was. Het gedeelte dat actief was, was het gedeelte dat gaat over beslissingen maken. Niet wat je zou verwachten dus.

In de war

Maar wat is een déjà vu dan? Het heeft in ieder geval niks te maken met je geheugen. Als je denkt dat je zo’n moment hebt, zijn het alleen maar je hersenen die op zoek gaan naar herinneringen die er niet zijn. Je raakt hierdoor heel erg in de war, maar het is dus niet zo dat je het al hebt meegemaakt. Dus heb je weer zo’n momentje, maak je geen zorgen.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Beautify | Beeld: Getty