Wat dermatologen écht denken van alle viral skincare hacks op TikTok

TikTok is tegenwoordig dé place to be als je op de hoogte wil zijn van de laatste trends. Op zoek naar een nieuwe huidroutine? Ook dan kun je een bezoekje brengen aan het platform. Voor elk probleem is er wel iemand die de oplossing heeft. Dít denken dermatologen van al die viral skincare hacks.

Skincare hacks Tiktok

Als allereerst is er ‘slugging‘. Deze techniek komt oorspronkelijk uit Korea, maar is eigenlijk niet meer of minder dan je avondroutine afsluiten met een dunne laag vaseline of balsem op petroleumbasis. Je huid zou minder droog worden en weer gaan stralen. Ook wij schreven er al eerder over, maar is het nu écht zo goed voor je huid?

Slugging

Dermatoloog Mariana Vergara verklaart aan Popsugar: ‘Vaseline hydrateert je huid niet, maar het houdt wel al aanwezig vocht vast. Het beschermt de huid tegen ontstekingen, roodheid en rosacea, maar het kan niet door iedereen worden gebruikt, vooral niet als je huid vettig is of vatbaar voor acne.’ Heb je dus snel last van plekjes? Dan kun je deze trend misschien even laten gaan.

Skin Icing

Ice ice, baby, want bij deze trend ga je met ijsblokjes in de weer. Ja, ook ik ben hier schuldig aan na het zien van wat TikTok-filmpjes. Door met dit bevroren klontje over je gezicht te wrijven, zouden ontstekingen verminderen, je wallen minder opvallen en ook de roodheid wordt minder. Vergara vindt het in ieder geval een drastische manier om dit resultaat te krijgen. ‘Ijs direct op de huid kan extreme vasoconstrictie veroorzaken (vernauwen van de aders, red.) en misschien wel je ontstekingen verminderen, maar daardoor worden de bloedvaatjes achteraf juist groter.’ En ja, als je dus een gevoelige huid hebt, rosacae of veel last van roodheid, kun je de ijsblokjes beter alleen in je drankje gooien.

Blarenpleisters tegen acné

Ook is het een ding om blarenpleisters aan te brengen op puistjes, om zo alle ‘troep’ uit je pukkels te halen. Het zou een vergelijkbaar effect hebben als sommige pimple patches en is natuurlijk een stuk goedkoper.Dermatoloog Dhaval Bhanusali zegt hierover: ‘Ze helpen overtollige olie, etter en vuil op te zuigen in een schone omgeving.’ Werkt dus zeker, maar zorg er wel voor dat je voor een versie gaat met een hydrocolloïde laagje. Zo houdt de pleister vocht vast (en eindig je dus niet met een droog rondje op je gezicht) en geneest het plekje ook sneller.

Let dus goed op voordat je skincare hacks op TikTok probeert. Niet alle tips gaan je huid per se beter maken.

Bron: Popsugar | Beeld: Pexels