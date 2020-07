Voor sommigen is astrologie iets waar je alleen in gelooft als het je goed uitkomt (‘Omg yes, deze week promotie!’), voor anderen is het bijna een geloof. En dan zijn er ook nog legio mensen die het opgeklopte onzin vinden. Voor die middelste groep kwam deze week spannend nieuws.

Want wat blijkt: we hebben niet twaalf, maar dertien sterrenbeelden. Que?

De Slangendrager

Héél nieuw is het nou ook weer niet: in 2016 schreef de NASA al over het dertiende sterrenbeeld. Dat sterrenbeeld heet ‘de Slangendrager’ (Ophiuchus in het Engels). Dit teken zit tussen Schorpioen en Boogschutter in. Mensen die geboren zijn tussen 29 november en 17 december behoren waarschijnlijk tot dit teken. Da’s mooi onhandig, want de astrologiewereld is al jaren ingespeeld op 12 sterrenbeelden. Dat betekent dus ook dat je misschien een ander sterrenbeeld hebt dan je al die jaren dacht.

Eigenschappen

Er zijn genoeg astrologen die er niets van moeten weten en de hele theorie naast zich neerleggen. Omdat astrologie een nogal wat aan de interpretatie overlaat en sterrenkundigen steeds meer weten, is alles mogelijk. Wanneer jouw geboortedatum precies in de periode valt, wil je tóch weten welke eigenschappen aan de Slangendrager worden toegedicht, niewaar?

Gepassioneerd en introvert

Dat is nog makkelijker gezegd dan gedaan. Het sterrenbeeld valt niet onder een van de elementen (water, vuur, hemel, aarde). Toch weten astrologen dat de Slangendrager nog meer verlangt naar macht dan de Steenbok. Mensen voelen zich snel aangetrokken tot je en het geluk staat vaak aan je zijde. Het dertiende sterrenbeeld is daarnaast ook een gepassioneerd type en vrij introvert. Dit teken geniet van tijd alleen doorbrengen en mijdt sociale plekken waar ‘ie niet de touwtjes in handen heeft liever. Het is niet alleen maar hosanna: de Slangendrager is ook mysterieus, een tikje jaloers en bij vlagen arrogant.

Als je een beetje intro astrologie bent, is je misschien opgevallen dat deze eigenschappen een mix zijn van de Schorpioen en Boogschutter – en dat is natuurlijk niet zo gek omdat de verjaardag van dit teken volgens de traditionele leer overlapt met die sterrenbeelden.

Bron: Bustle. Beeld: iStock