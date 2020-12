Gauw op de tenen getrapt, altijd een vlugge snauw paraat en zo af en toe behoorlijk knorrig uit de hoek komen. Sommigen zijn nu eenmaal wat kattiger dan anderen. En déze drie sterrenbeelden zijn het kattigst van allemaal.

Pas maar op als je één van deze 3 sterrenbeelden in huis haalt. Miauw!

Steenbok

Ja Steenbok, jij bent niet zo subtiel. Je bent snel op de teentjes getrapt als iets niet volgens jouw manier gaat. Je kunt daardoor soms kil uit de hoek komen en denkt daarbij niet aan de gevoelens van de ander. Daar heb jij simpelweg geen weet van. Eerlijkheid is tenslotte key, tóch? Tip: probeer eerder aan de bel te trekken voordat je helemaal uit je slof schiet.

Tweelingen

Sorry Tweelingen, maar jullie kunnen ook behoorlijk kattig zijn. Het heeft alles te maken met jullie scherpe tong – je zegt waar het op staat en daardoor kan je soms wat vel uit de hoek komen. Een belediging floept er bij jou zo uit. En als het je niet zint, nou, dan is de ruimte té klein. Tip: tel tot 10 en probeer soms die scherpe opmerking in te houden.

Maagd

Je bent het niet gauw eens met een ander en dat maakt niet altijd uit. Maar soms mag je wel een toontje lager zingen. Je geeft soms té snel een snauw waardoor je mensen pijn doet. Tip: probeer aan andermans gevoelens te denken. Je vrienden en familie zal je daarbij een stuk gelukkiger maken, alhoewel ze jouw opmerkingen niet héél serieus nemen.

