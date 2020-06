Deze 4 ongezonde gewoontes heb je misschien ontwikkeld in quarantaine

De coronacrisis heeft er misschien voor gezorgd dat je een hoop nieuwe hobby’s bent gaan oppakken. Hartstikke prima natuurlijk, al is het ook best als je dat juíst niet hebt gedaan. Heel wat goede nieuwe patronen zijn misschien ontstaan, maar stiekem zijn er waarschijnlijk ook wel wat ongezonde gewoontes doorheen geslopen.

Het thuiswerken is voor de een een geschenk en voor de ander juist de hel op aarde. Hoe je het ook ervaart, de grens tussen werk en privé vervaagt maar wat gemakkelijk. Nog even je laptop pakken om die mail te beantwoorden in de avond, geen directe scheiding binnen je leefomgeving: het kan ervoor zorgen dat je meer werkt dan nodig. Dit overwerken is natuurlijk niet de bedoeling en daarom is het van belang dat je ook écht afsluit wanneer je klaar bent.

Ongezonde gewoontes

Ook kun je een lichte social media-verslaving hebben ‘opgelopen’. Je wilt toch weten wat er gaande is in de wereld en in contact blijven met anderen. Toch is het belangrijk om ook genoeg tijd los van je scherm door te brengen. Ga even lekker wandelen, creëer thuis een mini-spa en laat je online leven een tijdje los. Daarnaast kan het zijn dat giftige relaties juíst meer energie van je vragen deze periode. Stel hierin duidelijke grenzen en laat mensen ook los wanneer nodig.

Don’t change

Als een nieuwe mens uit deze quarantaine komen, is helemaal niet nodig. Ja, je kunt heus wat oude bezigheden weer oppakken, maar het hoeft echt niet new time, new me te worden. Geniet ook van lekker even niks doen (want ja, ook dáár heb je nu alle tijd voor) en leg jezelf niet teveel druk op. Tranquilo, tranquilo.

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash