Deze 5 dingen kunnen we allemaal leren van introverten

Het is een misverstand dat introverten loners zijn die nooit naar een feestje willen. Een introvert verkiest inderdaad een knus verjaardagsfeest boven een massaal festival en denkt voordat ze spreekt, maar dat maakt haar niet verlegen of saai. Sterker nog: als je zelf meer naar het extraverte spectrum neigt, kun je vast een hoop van de introvert leren.

Introverten komen in alle soorten en maten. De ene is dus zeker de ander niet. Toch zijn er wel een paar eigenschappen die veel introverten met elkaar gemeen hebben en waar je als extravert wat van kunt opsteken.

1. Ze luisteren meer dan jij spreekt

Veel extraverten zijn babbelaars. Weet je wat niet gaat als je constant aan het woord bent? Goed luisteren. Introverten daarentegen luisteren meer dan dat ze praten. Het zijn de loyale types aan wie je een geheim kunt toevertrouwen. Als je een flapuit bent die regelmatig wat onhandigs roept, kan het geen kwaad af en toe voorbeeld te nemen aan de introvert. Denk dus na voordat je wat zegt – dat maakt je ook een betere luisteraar.

2. Ze zijn een expert in observeren

Je bent op een feestje en kletst met iedereen die in je blikveld komt. Dan zie je de introvert: moederziel alleen op een barkruk. Ah gos, denk je, die zit helemaal alleen, ik moet er naartoe. Ten eerste: een introvert kan prima met anderen praten, maar heeft daar niet altijd trek in. Als een introvert alleen staat, is ze waarschijnlijk aan het observeren. Die skills zorgen ervoor dat er maar weinig de introvert ontgaat en ze de eerste zijn die iets in de smiezen hebben.

3. Ze brengen graag tijd alleen door

Voor veel uitgesproken extraverten is alleen al de gedachte aan een hele dag in je eentje doorbrengen beklemmend. Dat is oké, maar er zullen onvermijdelijk dagen komen waarop je toch alleen bent. Jezelf kunnen vermaken is een skill die je hele leven van pas komt. Je bent niet afhankelijk van anderen om plezier te hebben. Toch fijn als je alleen in een onbekende stad bent en je je niet hoeft te verschansen in je hotelkamer omdat je niet alleen op pad wil.

4. Ze weten hoe ze ‘nee’ moeten zeggen

Introverten weten dat het oké is om hun eigen welzijn te bewaken door af en toe voor iets te bedanken. Een belangrijk deel van selfcare is je eigen grenzen kennen en die respecteren. Als je een yes-type bent kom je uiteindelijk niet alleen tijd tekort, maar krijg je langzaam ook een hekel aan iedereen die wat van je wil. Als je een people pleaser bent is dat nee zeggen niet per se makkelijk, maar gelukkig zijn er genoeg manieren om daar beter te worden.

5. Ze zijn in contact met hun eigen gevoelens

Omdat een introvert waarde hecht aan tijd alleen, kunnen ze zich ook goed in zichzelf keren. Omdat ze tijd doorbrengen met hun eigen gedachtes zijn ze zelfbewust en begrijpen ze hun eigen verwachtingen en behoeftes. Als je extravert bent, is het nuttig om tijd alleen te besteden door je even in jezelf te keren om te zien wat daar allemaal speelt.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Pure wow | Beeld: Getty