Déze 5 sterrenbeelden zijn tijdens de lockdown de irritantste huisgenoten

Nu de lockdown alwéér is verlengd wordt de thuissituatie ook steeds grimmiger. De mensen met wie je samenwoont gaan steeds meer op je lip zitten… De irritaties lopen dan ook steeds sneller op. Vooral de huisgenoten met deze sterrenbeelden zijn niet de beste om te hebben tijdens de lockdown.

Psychic Sofa laat weten dat er vijf sterrenbeelden zijn die je tijdens de lockdown beter niet als huisgenoot kunt hebben – of je nou als vrienden samenwoont of als liefdespartners.

Waterman

Met een Waterman is de kans groot dat er wat problemen zullen ontstaan. De Waterman is namelijk erg koppig en geeft zich dan ook niet snel gewonnen in een ruzie of een discussie, die vaak al beginnen door de koppigheid van de Waterman. Vooral tijdens de lockdown zijn we de laatste tijd allemaal wat snel geprikkeld en de spanningen kunnen ook sneller hoog oplopen. En als je dan geen zin hebt om je huisgenoot gelijk te geven en je voet bij stuk te houden, ben je helaas geen ideale metgezel in deze thuis-zit-wereld.

Schorpioen

Samenwonen met een Schorpioen kan soms voor behoorlijk wat intense situaties zorgen. De Schorpioen is namelijk altijd heel gepassioneerd over wat hij doet. Kleine dingetjes kunnen daardoor al vrij snel zorgen voor een discussie. De combinatie Schorpioen met Waterman of Leeuw is dan ook zeker af te raden. Het kan natuurlijk ook wél goed gaan, zolang je maar rekening houdt met elkaar.

Stier

Een Stier is net als een Waterman vaak koppig en eigenwijs. Dat kan iets positiefs zijn, ze houden wel altijd vol. Maar tijdens een lockdown is dit niet bepaald ideaal. Wil je er wat van zeggen als je huisgenoot te luid praat tijdens een werkmeeting? Als hij een Stier is kan je dat maar beter laten. Dit wordt namelijk vaak niet bepaald op prijs gesteld. En die kleine irritaties zijn komen tijdens de lockdown vaak voor bij koppels.

Leeuw

Een Leeuw is van nature iemand die het liefst de benen neemt tijdens een ruzie of discussie. Maar met de lockdown én de avondklok is dit niet altijd een optie. Irritaties kunnen dan ook flink oplopen bij de Leeuw als hij niet even de ruimte krijg om rustig te worden. Ook is de Leeuw graag het middelpunt van belangstelling. Krijgt hij niet genoeg aandacht? Dan kan hij snel prikkelbaar worden tegenover zijn huisgenoten. Lekker veel knuffelen met de Leeuw dus!

Ram

De laatste op het lijstje is de Ram, eentje die volgens Psychic sofa zeker niet mag ontbreken. We hebben nu al bijna een jaar geen controle meer over de situatie, en laat dat nou net iets zijn waar de Ram juist dol op is. Huisgenoten die net iets anders denken dan de Ram worden niet ter harte genomen. Nu de Rammen niet meer de situatie kunnen controleren, proberen ze dat nu wel in hun eigen huis, wat voor veel irritaties kan zorgen. En verwacht maar geen excuses, daar houdt de Ram niet van.

Maar ach, laten we niet te streng voor ze zijn, we kunnen ook niet zonder ze. Toch?

