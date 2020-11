Eerlijkheid duurt het langst. Tenzij je Tweelingen, Schorpioen of Weegschaal bent. Dan geef je een eigen draai aan de waarheid en gooi je er af en toe een leugentje voor eigen bestwil in. Welke sterrenbeelden zijn daarentegen het eerlijkst?

Sterrenbeelden die de waarheid naar hun hand zetten

Tweelingen

Van alle sterrenbeelden is Tweelingen de echte storyteller van het gezelschap. Droge feiten worden verbonden met een dramatische verhaallijn en ja, daar worden ook vaak leugens in verweven. Zolang de luisteraar maar aan je lippen hangt. Want Tweelingen, jij bent bereid om de waarheid in te ruilen voor een interessantere invalshoek en permitteert je lekker veel ‘redactionele vrijheden’. Dat komt deels omdat je nieuwsgierig bent aangelegd en stiekem hoop je dat mensen jou net zo interessant vinden als dat jij de wereld vindt. En je houdt gewoon een beetje van theater.

Omdat je gedachten zo in het rond vliegen, ligt er ook een gevaar op de loer: je kunt verdwalen in je verzinsels. Stick to the truth, Gemini.

Schorpioen

Ook Schorpioen liegt, maar niet omdat ‘ie nou zo graag wervelende verhalen vertelt. Nee, Schorpioen liegt uit zelfbescherming. Dit sterrenbeeld staat voor mysterie, intensiteit en de intimiteit van donkere dagen. Niet geheel toevallig dat de zon van 23 oktober tot 22 november in het teken Schorpioen staat.

Schorpioenen kennen het spel van leugens en bedrog als geen ander. Zij doorzien leugens als de bliksem en zijn zich hyperbewust van bedrieglijk gedrag. Onverschillig oogcontact, slordig gestotter – een Schorpioen weet als geen ander deze fouten te vermijden. Je zou een Schorpioen daarom gerust als een alligator die stilletjes door de moerassen glijdt, met hun ogen vlak boven water, kunnen beschouwen. Een gluiperdje dus. Of: iemand die continu de omgeving scant op gevaar. Want als de Schorpioen een leugen vertelt, heeft dat meestal te maken met zelfbescherming. Een Schorpioen onthult niet snel wat er écht aan de hand is.

Weegschaal

Nog eentje die liegt: Weegschaal. Bij jou gaat het zo: je bent aan het daten met een van je vele bewonderaars. Hij of zij nodigt je uit om thuis naar muziek te komen luisteren. Terwijl jij een heerlijk glaasje wijn inschenkt, komen de eerste klanken uit de speakers. Je haren schieten overeind, er loopt een rilling door je lijf. Dit is een van je minst favoriete liedjes…. ooit.

‘Geweldig nummer!’ roep je. Want zo is Weegschaal; jij liegt om de harmonie te bewaren. Of nog erger: om conflicten te vermijden. Het liefst knuffel jij alles weg.

Sterrenbeelden die zweren bij de waarheid

Ram

Sommigen van ons, Weegschaal we kijken naar jou, liegen om te plezieren of te kalmeren. “Ga je je eigen pony knippen? Fantastisch!” Maar Ram, die onderscheidt zich liever van de massa. Rammen hebben een gevoel van directheid in zich en rennen instinctief op hun doel af. Zij rammen de waarheid erdoor, want ze voelen zich juist prettig bij ongemakkelijke situaties. Debatten en confrontaties kunnen leuk zijn, toch?

Daarom is de Ram in jouw omgeving degene die je moet bellen als je een dosis realiteit nodig hebt.

Boogschutter

Boogschutter wordt geregeerd door Jupiter, de planeet van optimisme en expansie. Boogschutters zijn altijd op reis – fysiek, mentaal, spiritueel – om de grote waarheden van het leven te ontdekken. Dit sterrenbeeld wil het allemaal zien: weelderige Schotse heuvels, sierlijke Thaise tempels. De vrijdenkers onderzoeken verschillende onderwerpen, ruimtes en geloofssystemen om tot de kern van ons doel te komen. En ze willen hun wijsheid graag met de wereld delen. Net als hun poëtische reisverslagen is Boogschutter een open boek. Hun vuurkracht brandt door hun humor, eigenzinnigheid en spontaniteit. Hoezo is het leuk om leugens te verspreiden (en alle nepdetails bij te houden)?! Boogschutters vertellen liever hun echte verhalen, die zijn immers fascinerend genoeg.