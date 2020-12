Deze hobby past het best bij jouw sterrenbeeld

Als 2020 ons ergens in verbond, is het wel de collectieve zoektocht naar een hobby. Op den duur gaan immers ook Netflix en puzzels maken vervelen. Bovendien is jezelf verliezen in een hobby voor je mentale gestel een stuk gezonder dan wéér een avond onderuit gezakt tv bingen.

Of je nou aan goede voornemens doet of niet: een hobby zoeken is hoe dan ook een goed plan. Alleen: wat kies je dan uit al die triljoen hobby’s? Hoe weet je of iets bij je past? Kwestie van proberen, maar ook je sterrenbeeld kan een handje helpen. Ter inspiratie zetten we daarom op een rijtje welke hobby het best past bij jouw sterrenbeeld.

Ram: Fietsen

Binnenblijven is voor buitentypes als de Ram niet makkelijk. Eén activiteit die je in 2021 waarschijnlijk nog wel kunt doen, is fietsen. Fitnessapp Strava zag het aantal fietsrondjes het afgelopen jaar verdubbelen onder zowel mannen als vrouwen. Omdat Rammen avontuurlijk zijn, is dit een hele geschikte hobby voor jou. Als je graag met je neus in de wind op de fiets zit, is dit misschien wel het jaar om te investeren in een snelle racefiets.

Stier: Wandelen

Stier is graag in de natuur. Of dat nou in eigen tuin of het bos is: je bent graag buiten. Nou is wandelen zo’n beetje volkshobby nummer één geworden, dus misschien had je gehoopt op iets originelers. Probeer je wandelervaring van het afgelopen jaar een niveautje hoger te tillen en ga voor langere, uitdagendere routes of stel een concreet stappendoel.

Tweelingen: Zumba

Denk je nu 2011 belde, ze wilden hun hobby terug? Snappen we, maar Zumba is toch echt een hobby waar met name Tweelingen veel geluk uit halen. Het is een swingende activiteit met andere mensen. Voorlopig lukt dat even niet in een zweterig sportzaaltje, maar gelukkig kan het ook vanuit huis in een Zoom-sessie.

Kreeft: Tuinieren

Als je een mazzelaar bent met een postzegel gras of een riant balkon, dan ben je als Kreeft het afgelopen jaar vast al in de weer geweest met planten. Kreeften zijn diep van binnen echte huismussen die thuis een beetje rommelen heerlijk vinden. Tuinieren is hun manier van genieten van de natuur terwijl je niet de deur uit hoeft.

Leeuw: Zingen

Iedere Leeuw droomt ervan ooit nog eens ontdekt te worden als de nieuwe Jennifer Lopez of Beyoncé. Of je nou een nachtegaal bent of toch meer een kraai: zingen past goed bij je zelfverzekerde en extraverte persoonlijkheid. Leeuwen zijn geboren showpony’s en moeten al die ingehouden energie van het afgelopen jaar ergens in kwijt. Zoom-karaoke, iemand?

Maagd: Kaarsen maken

Dankzij je werkmentaliteit en creatieve inborst, is knutselen een tweede natuur voor Maagden. DIY’en is voor jou een therapeutische vrijetijdsbesteding – vooral nu we allemaal veel tijd binnenshuis doorbrengen. Naast kaarsen maken, staat wellness ook hoog op je hobbylijstje. Sla wat gezichtsmaskers in of maak die zelf met wat je nog in huis hebt voor een spa-ervaring.

Weegschaal: Home deco

Weegschalen zijn creatievelingen die enorm genieten van mooie, bijzondere plekken. Pre-2020 vond Weegschaal dat in reizen, chic uit eten gaan en concerten, maar anno nu is het tijd die luxe thuis te ervaren. Maak van je huis decoreren een nieuwe hobby zodat ook je thuisbasis oogstrelend wordt. Put daarbij vooral inspiratie uit je reizen.

Schorpioen: Yoga

Veel Schorpioenen zijn introverten die liever solistisch iets doen dan in groepsverband. Veel van hen zijn ook op zoek naar een hobby waarin je je eigen kracht ontdekt. Daarom is yoga, of dat nou on- of offline is, precies de naar binnen gerichte activiteit die bij je past.

Boogschutter: Kamperen

We hopen met alles dat we in ons hebben dat we in 2021 wat meer erop uit kunnen. Maar ook als die wereldreis er niet in zit, kan Boogschutter z’n hart wel ophalen in een andere hobby. Een tent opslaan kan namelijk (bijna) overal. Kamperen is de ideale hobby voor dit sterrenbeeld omdat het avontuurlijk is en de natuur tegelijkertijd een kalmerende werking heeft.

Steenbok: Golf

Misschien heb je jezelf nooit gevisualiseerd in een geruite broek met een golfclub in de hand. Golfen is echter een van de weinige sporten die je op afstand van elkaar kunt doen en waarbij je toch lekker in de buitenlucht bent. Uit onderzoek blijkt dat 98% van de golfers zegt dat de sport goed is voor hun welzijn en stress verlaagt. Dat is geen overbodige luxe voor al die hard werkende Steenbokken.

Waterman: Programmeren

Waterman deinst zelden terug voor technologie. Leren programmeren kan daarom precies de hobby zijn die je zoekt. Of je jezelf nou omschoolt voor werk of je online aanwezigheid wil vergroten: programmeren is een skill waarmee je jezelf onderscheidt en verder brengt.

Vissen: Zwemmen

Klinkt misschien flauw, maar Vissen voelen zich aangetrokken tot het water. Of dat nou op een surfplank of een boot is. Voor alle Vissen die het strand missen, is het plaatselijke zwembad een goede tweede (zodra het weer kan). Je beweegt, bent even de deur uit en kunt weer even connecten met je innerlijke eh, vis.

Bron: Glamour UK | Beeld: iStock