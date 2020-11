Deze kleur verf past het best bij jouw sterrenbeeld

Nu we zoveel thuiszitten, kun je dat thuis maar beter zo gezellig mogelijk maken. In het kader van weer een leuk project voor je weekend: een muurtje in huis verven. Het beste medicijn tegen grijze herfstdagen en een zwaar gemoed.

Je kunt Pinterest afschuimen en dagenlang dubben met kleurenwaaiers, maar je kunt ook gewoon je sterrenbeeld erop naslaan om te ontdekken welke kleur het best bij je past.

Ram: Roze

Ram is zelfverzekerd, dynamisch en een beetje avontuurlijk. Roze heeft een kinderlijke reputatie, maar jij weet dat het ook een heel sterke, uitgesproken en volwassen kleur kan zijn. Net als jij eist roze de ruimte op.

Stier: Zwart

Sommigen noemen je misschien koppig, maar jij weet gewoon heel goed wat je wil. Je waardering voor luxe en schoonheid maak van jou een trendsetter. Dat is waarom zwart goed bij je past: het is net als jij zowel modieus als krachtig.

Tweelingen: Geel

Tweelingen is levendig, past zich moeiteloos aan en een gezelligheidsdier. Zonnig geel past dan ook perfect bij een sociale vlinder als jij. Bovendien is geel – geloof het of niet – een kleur die overal bij past. Ideaal voor types als jij die snel verveeld raken.

Kreeft: Lichtblauw

Je bent een echte huismus en een gevoelige ziel die loyaal is tot op het bot. Lichtblauw heeft iets verzorgends en is nooit overweldigend, waardoor het je helpt opladen. Daarnaast stimuleert het lichtblauw je creatieve inborst.

Leeuw: Paars

Als het aankomt op drama, kun je op Leeuw rekenen. Jij geeft het leven graag wat spice en inspireert anderen met je uitgesproken stijl en sprankelende aanwezigheid. Paars, de kleur van royalty, past daarom perfect bij de koning van het dierenrijk.

Maagd: Crème

Jij bent een van de weinigen die daadwerkelijk het verschil ziet tussen twintig tinten crème. Je bent nauwkeurig, intelligent en hebt een praktische instelling wat het neutrale crème voor jou een goede kaas maakt.

Weegschaal: Groen

Jij bent streng doch rechtvaardig. Je hebt sterke overtuigingen, maar ook een zachtere kant die geniet van schoonheid in al haar vormen. Jouw levensdoel is het vinden van balans. Groen staat voor harmonie en past perfect bij dat doel.

Schorpioen: Rood

Je bent een gepassioneerd type dat zich overal met hart en ziel in stort. Rood past niet alleen bij dit aspect van je persoonlijkheid, maar ook bij je vastberadenheid. Jouw onderbuikgevoel klopt bijna altijd.

Boogschutter: Chocoladebruin

Je bent de filosoof uit je vriendengroep die bekendstaat om haar weloverwogen woorden. Boogschutter heeft veel energie. Chocoladebruin complimenteert dat, maar heeft tegelijkertijd een kalmerende werking.

Steenbok: Grijs

Je bent gereserveerd, geduldig en een harde werker. Je gelooft dat goede dingen op je pad komen als je maar geduld hebt. Je bent van het gedisciplineerde soort met een vijfjarenplan. Deze neutrale kleur is een ideale, tijdloze kleur voor jou. De goede kleur grijs vinden is best lastig, maar een Steenbok kan dat.

Waterman: Oranje

Je bent vriendelijk doch enorm onafhankelijk en houdt van een eclectische, ongewone stijl. Je bent origineel en durft te kiezen waar anderen misschien sneller voor terugdeinzen. Zoals oranje! Deze citruskleur is net zo uniek als jij.

Vissen: Blauw

Vissen is een dromer, gevoelig en heeft veel compassie. Net als Kreeft heeft blauw een kalmerend effect op je. Jouw blauw is wat donkerder, knusser en leidt je niet teveel af.

Bron: Countryliving. | Beeld: iStock