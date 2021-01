Deze menstruatiecampagne gaat om de juiste reden viral

Commercials omtrent ongesteld zijn komen van ver. Lange tijd moesten we het doen met reclames waarin een ondefinieerbare blauwe vloeistof bloed moest voorstellen en werd een menstruatie geheimzinnig afgedaan als ‘die tijd van de maand’.

Hoewel er echt al verbetering is, valt op dit terrein nog een hoop te winnen. Newsflash: ongesteld zijn is geen taboe, maar een natuurlijk fenomeen. Hoog tijd dat de wereld daar dus ook natuurlijk over praat.

Zichtbare maandverband

Een nieuwe campagne van het ecovriendelijke merk Natracara maakte korte metten met alle schaamte die rondom ongesteld zijn hangt. Zij strikten influencer en model Jess Megan om in onderbroek met een duidelijk zichtbare maandverband te poseren. In de begeleidende tekst is Jess alle critici voor en vraagt ze zich hardop af waarom zo’n foto als ‘provocatief’ wordt gezien.

‘Onthoud dat jullie me al talloze keren in lingerie zagen. Het verschil hier is dat ik een gigantisch maandverband draag. Als een soort matras voor mijn vulva. Yum’, begint het model haar verhaal.

Waarom provocatief?

‘Waarom is deze post zo provocatief? Is het mijn schaamteloze voorstelling van iets wat jaren is afgedaan als iets wat privé is? Vraag jezelf af waarom je het oké vindt om mij te zien in traditionele gender-rollen en mooie lingerie, maar niet als ik mijn menstruatiecyclus daarbij betrek. Waarom moet iets wat zo normaal is voor velen van ons, zo privé zijn?’

Jess wijst haar volgers er fijntjes erop dat iedereen die een menstruatie heeft sexy mag zijn, maar de maatschappij er niet maandelijks aan mag herinneren dat ze uit haar vagina bloedt. ‘Het behoort allemaal tot dezelfde cirkel, of je het nou leuk vindt of niet babes! En zoals het beroemde gezegde gaat: als je me niet aankunt als ik ongesteld ben, dan verdien je ook geen seks met me (ofzoiets)’.

Reacties

Haar pleidooi levert een hoop interessante reacties op. Jess krijgt lof en bewondering, maar ook eerlijke reacties van vrouwen die zeggen dat ze schrokken van de foto. ‘Het feit dat ik als volwassen vrouw terugdeinsde voor deze foto en het een beetje ‘too much’ vond, bewijst dat de maatschappij nog een hoop te doen heeft om dit taboe te doorbreken’, schrijft iemand.

Laten we hopen dat door deze post dat taboe weer een stukje verder afbrokkelt.

