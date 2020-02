De wind die je bijna van je fiets blaast, regen die tegen je wangen kletst en bibberen van de kou. De winter is niet ieders favoriete seizoen. Veel mensen zeggen in de winter zich minder blij te voelen. Maar het hebben van een winterdepressie – dat trek deze psychiater in twijfel.

Van alle seizoenen wordt de winter het meest bestempeld als een deprimerende tijd. Het gebrek aan zonlicht zou zorgen voor een neerslachtig gevoel. In ziekenhuizen krijgen patiënten lichttherapie om depressie te behandelen. Wim Winthorst, een psychiater die promoveert op de vraag hoeveel invloed seizoenen op de stemming van mensen heeft, vertelt aan het AD dat een depressie niet per se ontstaat door een gebrek aan licht.

Selectief geheugen

Winthorst onderzocht data van tweeduizend mensen en vond geen negatieve uitschieters in de winter. Kortom, welk seizoen het is, heeft geen directe invloed op ons humeur. Een depressie komt net zo goed in de zomer voor, maar we onthouden vaak de neerslachtige gevoelens in de winter. Winthorst: ‘Waarom ons geheugen zo selectief lijkt, kan ik helaas niet verklaren. Mogelijk dichten we de depressies al zo lang toe aan de winter, dat we het als een vaststaand gegeven zijn gaan zien.’

Complexer

Hoe we ons voelen wordt door meer dan alleen het weer beïnvloed. Belangrijke pijlers in ons leven als werk, liefde en gezondheid zijn net zo goed van invloed op ons humeur. Om te bewijzen dat een winterdepressie per definítie niet bestaat is volgens Winthorst meer onderzoek nodig.

