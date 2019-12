Wait what? Déze ‘slechte gewoontes’ kunnen zorgen voor haaruitval

Haaruitval sucks! In de kille herfst- en wintermaanden hebben wij vrouwen jammergenoeg meer last van haaruitval. Er zijn veel verschillende redenen waarom je haar dunner kan worden (#momlife!). Maar meestal heeft het te maken met je levensstijl en je ‘slechte gewoontes’ die ervoor zorgen dat je meer haar op je kussen of in het doucheputje aantreft.

Enfin, dit zijn 7 van de meest voorkomende redenen voor haaruitval.

Lees ook:

Het is blijkbaar mogelijk: nóóit meer je haren met shampoo wassen

1. Crash diëten

Wanneer het menselijk lichaam is ‘uitgehongerd’, zorgt het ervoor dat de overgebleven voedingstoffen direct naar je meest belangrijke organen gaat, zoals je hart en je hersenen. Aangezien haar voornamelijk uit eiwit bestaat, kan een dieet dat rijk is aan mager eiwit helpen om je lokken te redden.

2. Verkeerd omgaan met nat haar Kam jij ook je haar na een wasbeurt om het klit vrij en glad te maken? Dit leidt vaak tot haarbreuk, omdat nat haar kwetsbaarder is. Laat je haar goed opdrogen, voordat je het kamt. Of gebruik een speciale borstel die je wél kunt gebruiken bij nat haar. 3. Het dragen van een te strak kapsel Kapsels waarbij je je haar in strakke knotten, vlechten of een paardenstaart terugtrekt kan je haar beschadigen, omdat deze stijlen de haarfollikels overmatig onder spanning zetten. Draag je haar zoveel mogelijk los. Wanneer je je haar vastbindt, zorg er dan voor dat het niet aan je hoofdhuid trekt. P.S. ook extensions kunnen funest zijn voor je haardos. 4. Gebruik van styling tools De hoge warmte van föhnen en andere styling tools kan leiden tot haarbeschadiging. Gebruik nooit krultangen of stijltangen op nat haar. De hitte op breekbaar, nat haar leidt tot haarbreuk en maakt de hoofdhuid vatbaarder voor haaruitval. Het is het beste om het gebruik van deze apparatuur te beperken en je haar zoveel mogelijk te laten drogen aan de lucht. 5. Anticonceptie Een verkeerde anticonceptie kan de oorzaak zijn van je haaruitval. Je lichaam kan bijvoorbeeld gevoelig zijn voor de hormonale verandering. Mocht dit het geval zijn, overleg dan met je huisarts welke anticonceptie wel voor jou werkt. 6. Krabben Als je last hebt van roos, psoriasis of een andere oorzaak waardoor je een jeukende hoofdhuid hebt, kan het voortdurend krabben ‘schade’ veroorzaken. Dit kan leiden tot haarbreuk. Probeer het krabben te minderen of vraag anders aan je huisarts wat je er eventueel aan kunt doen. Daarbij: zijn er verschillende soorten haaruitval. Bij iedere vrouw kan de oorzaak van haaruitval anders zijn. Tijdelijke haaruitval vanwege stress Feestdagen-stress! Door de stress stoppen de haarwortels met groeien en komen ze in de ‘rust’ fase van hun groeicyclus terecht. Haren vallen daardoor sneller uit dan normaal. Dit soort haaruitval kan maanden tot jaren duren, afhankelijk van hoe lang jij je gestrest voelt. Niet stressen dus. Haaruitval door slechte doorbloeding Door belemmerde doorbloeding worden de haarzakjes aangetast. Dit kan zorgen voor haaruitval. De oorzaak hiervan kan zijn dat het haar te vaak strak getrokken wordt, zie punt 3. Haaruitval door hormonen Je bent bijvoorbeeld net mama geworden… Dit is een geleidelijk proces waarbij de haarzakjes door de loop der jaren heen steeds kleiner worden. De haren die nog groeien worden hierdoor dus ook steeds smaller en zwakker, wat kan leiden tot haaruitval.

Bron: MarieClaire.nl, beeld: iStock