Deze TikTok-hacks moet je volgens gynaecologen echt niet proberen

TikTok barst van de handige life hacks, trucs en tips om je leven een stukje gemakkelijker en leuker te maken. Toch moet je niet klakkeloos iedere truc gebruiken, waarschuwen gynaecologen. Sommige trucs zouden namelijk gevaarlijke gevolgen kunnen hebben.

Voor echt goed en betrouwbaar seksueel advies is het toch echt beter om gewoon naar een arts of gynaecoloog te gaan. En gebruik TikTok gewoon waarvoor de app bedoeld is; voor entertainment. Deze drie trucs zijn echt af te raden.

Truc 1: dagcrème op je vagina smeren

Ja, waarom zou je dit serieus doen? Nou, volgens een TikTokker zou het ideaal zijn om je vagina een stuk lekkerder te laten ruiken. En ja, ook de smaak zou erdoor bevorderen. De video ging viral, werd meer dan 2,2 miljoen keer bekeken en dat baart gynaecologen zorgen. Ondanks dat er benadrukt wordt dat het belangrijk is om een creme met natuurlijke ingrediënten te gebruiken, kan dit nare gevolgen hebben. ‘Dit kan irritaties opwekken en zelfs allergische reacties geven’, waarschuwt dr. Sophocles aan Pure Wow. ‘En de vagina heeft zijn eigen geur, en hoeft niet naar crèmes te ruiken’, benadrukt ze.

Truc 2: ijsblokjes in je vagina stoppen

Iemand op TikTok beweerde dat een ijsblokje inbrengen in je vagina deze strakker kan maken en schimmels in de vagina kan genezen wanneer deze aanwezig zijn. Miljoenen mensen probeerden de hack, maar dit is af te raden. Je kunt wel verzinnen waarom: als de vagina droog is, kan het ijsblokje eraan blijven kleven en dat kan erg pijnlijk zijn. Gewoon niet doen, dus.

Truc 3: shotjes citroensap nemen om je cyclus te vertragen

Een Tiktokker beweerde haar menstruatie te kunnen uitstellen en het bloeden te kunnen verminderen door twee shotjes citroensap te drinken. ‘Ja, ik bloed echt een stuk minder’, beweerde ze. Ook deze truc ging viral, maar is volgens gynaecoloog Sophocles klinklare onzin. ‘Je menstruatie begint wanneer deze begint, en dat heeft niets te maken met wat je eet of drinkt’, aldus de arts. ‘Het nemen van een shot met citroensap heeft geen invloed op de eierstokken, dus dit hoef je niet te geloven.’

