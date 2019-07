Deze tips helpen tegen een jetlag, beloofd!

Het vakantiehoogseizoen staat voor de deur, wat betekent dat er veel gevlogen gaat worden. Superfijn dat je snel aan de andere kant van de wereld kunt zijn, maar zo’n reisdag is wel slopend! Als jij een wat verdere reis geboekt hebt, lees dan hieronder de tips waarmee je een jetlag zo minimaal mogelijk houdt.

1. Bijslapen?

Verleidelijk als het is om na aankomst op je mooi opgemaakte hotelbed te ploffen; het is niet altijd even slim om zo snel mogelijk weer in een normaal ritme te komen. Je kunt het beste even een dutje doen wanneer je voor 11 uur ’s ochtends arriveert. Ben je er pas later? dan kun je het beste gewoon wat gaan doen die dag en het die avond gewoon niet al te laat te maken.

2. Drink genoeg water

Tijdens en na een vlucht moet je er nog beter om denken om genoeg water te drinken dan gebruikelijk. Het uren opgesloten zitten in een ruimte waarbij de lucht steeds word rondgepompt door een airco werkt niet bevorderlijk voor je hydratatie. Drinken dus, je voelt je dan gegarandeerd beter!

Bron: Womens Health, Huffington Post | Beeld: iStock