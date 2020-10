Deze vorm van selfcare past het beste bij jouw sterrenbeeld

Selfcare heeft (onterecht) een wat navelstaarderig imago. Alsof je vindt dat de hele wereld om jou en je 10 stappen-huidverzorgingsplan draait. Dat is natuurlijk niet zo.

Selfcare helpt je in een stressvolle tijd te ontspannen. Dat is nooit een overbodige luxe, maar nu al helemaal niet. Het kan een compleet feng shui-ingerichte yogakamer of een ingewikkeld huidverzorgingsplan zijn, maar ook iets simpels als een wandeling of je telefoon uitzetten vallen onder selfcare.

Selfcare + je sterrenbeeld

Vaak staat je eigen mentale gezondheid onderaan het prioriteitenlijstje. Probeer het eens anders te doen en plaats je eigen behoeftes bovenaan. Je kunt namelijk onmogelijk alle ballen in de lucht houden als je eigen brandstof op is. Zet eerst je eigen zuurstofmasker op voor je een ander helpt, dat idee. Omdat wat voor de een werkt niet per se een succes is bij de ander, hebben we op een rij gezet welke vorm van selfcare goed past bij jouw sterrenbeeld.

Het is een kwestie van trial and error. Shop ook eens rond bij de andere sterrenbeelden – misschien vind je daar wel iets wat ook werkt voor jou.

Ram: Schrijf je uit bij nieuwsbrieven

Zo simpel kan het zijn. Van alle mail die dagelijks je inbox bereikt, is een groot deel niet relevant. Dat levert alleen maar ruis op. Misschien denk je – die paar mailtjes per dag weggooien is geen ramp – maar het levert stress op de manier waarop een rommelig huis of een stapel ongeopende post ook stress opleveren. Schrijf je uit bij nieuwsbrieven die je toch niet leest en ervaar het genot van een lege inbox

Stier: Haal een plant in huis

Groen staat niet alleen gezellig in huis; het is ook louterend om voor een plant te zorgen. Echt waar: een nieuw blad kan dan zomaar een van de highlights van je dag worden. Hoe meer je over planten leert, des te leuker wordt het ervoor te zorgen.

Tweelingen: Ga wandelen

Wandelen is altijd een goed idee, maar probeer het ook eens zonder koptelefoon en telefoon te doen. Probeer alleen te zijn met jezelf en je gedachten en kijk waar die je brengen. Zul je zien dat je aan het eind van de wandeling opeens de oplossing hebt voor een probleem waar je al dagen mee zit.

Kreeft: Herlees je favoriete boek

Ga dan het liefst voor een fysiek boek. Het idee is dat je even geen scherm voor je neus hebt en iets doet wat je onverdeelde aandacht nodig heeft.

Leeuw: Zet je telefoon op vliegtuigmodus

Probeer eens 24 uur op niemand te reageren. Er is een instelling die ervoor zorgt dat je wel telefoontjes krijgt als je twee keer of vaker wordt gebeld, dus je hoeft niet bang te zijn dat je noodgevallen mist. Focus in die uren alleen op dat wat je moet doen zonder de afleiding van oplichtende notificaties. Zo pak je de controle over je eigen tijd terug.

Maagd: Gooi 5 items weg die je stress opleveren

En dan hebben we nu niet over je telefoon (alhoewel: hoe lekker zou dat zijn?). Denk aan die broek die je al jaren moet inkorten, het schilderij dat je wil ophangen (maar intussen niet eens mooi vindt), de zelf-geknutselde kaarsenhouder van je oudtante die je uit plichtsgevoel een plek op de wc hebt gegeven en het skateboard dat je kocht met het idee daar ooit cool genoeg voor te zijn.

Weegschaal: Maak een sfeertje

Om de kaarsen thuis aan te steken heb je geen date of etentje nodig. Ruim na een thuiswerkdag je spullen op, zet het raam open voor een licht briesje en zet tijdens het koken muziek op waar je blij van wordt. Het leven is te kort om je mooiste ondergoed en de gezelligste versie van je huis te bewaren voor speciale gelegenheden.

Schorpioen: Maak een fruitsalade

Koop je favoriete seizoensfruit, hak alles in stukjes en bewaar het in bakjes. Dat klinkt als een boel werk (ís het ook!), maar het doet ook wonderen. Tijdens het snijden heb je namelijk mooi de tijd om niks anders te doen dan je gedachten op een rijtje te zetten. Tegen de tijd dat je een fruitsalade hebt waar je nog dagen van kunt eten, ziet het leven er alweer een stuk rooskleuriger uit.

Boogschutter: Iedere activiteit die niet om een scherm draait

En daar zijn er een hoop van: lezen, schrijven, schoonmaken, borduren, tuinieren, koken, noem maar op. Doe iets met je handen wat niet swipen of scrollen is. Er zijn eindeloos veel dingen in de wereld waar we gelukkig van worden, maar als je niet verder kijkt dan je eigen schermpje ben je je eigen grootste vijand.

Steenbok: Smeren & hydrateren

Steenbok is een van de hardste werkers van het sterrenstelsel. Juist jij verdient het jezelf flink onder handen te nemen met iedere denkbare scrub, bodylotion en crème die er is. Alle frivole dingen des levens schrap je namelijk snel omdat je zo zo streng bent voor jezelf. Sluit jezelf op in de badkamer en duik daarna in één beweging je bed in als een spiegelgladde dolfijn.

Waterman: Een lichte sport

Een lichte sport betekent dus niet jezelf pijnigen met een afmattende Ironman-training of een coopertest. Een sport hoeft niet te voelen als een straf om effectief te zijn. Een sport vinden die je leuk vindt en goed is voor de geest, is een van de beste die je voor jezelf kunt doen. Yoga ligt voor de hand, maar ook tennis, dansen en zwemmen zijn het proberen waard.

Vissen: Maak je bed en ruim de slaapkamer op

Een slaapkamer is bedoeld om tot rust te komen, maar is gek genoeg vaak een duister hol met rare dingen die je eigenlijk allang weg had moeten gooien. Verschoon de lakens, klop de kussens, maak het bed op en ga het nachtkastje met prullaria die je nooit gebruikt te lijf. Alles wat niet essentieel is voor de slaapkamer gooi je weg of verhuis je naar een andere plek.

