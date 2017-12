Deze vrouw heeft een baard, en schaamt zich er niet (meer) voor

We pakken minstens een keer per week ons scheermes erbij en (laten) onze wenkbrauwen regelmatig plukken, zodat er alleen nog lichaams- en gezichtshaar zit op plekken waar we dat willen. Bij Annalisa Hackleman groeit het ook nog ergens anders, namelijk op haar kin. En dat laat ze lekker staan.

Voor veel vrouwen is overmatige beharing en zichzelf er goed uit vinden zien geen denkbare combinatie. Maar wel voor Annalisa. Althans, sinds drie jaar. Zo lang draagt ze haar baard inmiddels, en daar is ze trots op. ‘Mensen denken dat wanneer een vrouw een baard heeft ze wel een weerwolf moet zijn,’ vertelt ze aan de Amerikaanse Marie Claire. Een weerwolf is Annalisa niet: ze heeft de aandoening hirsutisme.

Wat is hirsutisme?

Hirsutisme is een vorm van overbeharing bij vrouwen, waarbij de haargroei is toegenomen volgens een mannelijk beharingspatroon. Het is het resultaat van overproducerende androgenen in het lichaam, wat vaak een symptoom is van PCOS. Hoewel je het bijna nooit ziet, komt het veel voor: maar liefst 17 procent van de vrouwen heeft hirsutisme, volgens de Encyclopedia of Hair. Bij Annalisa uit hirsutisme zich in een baard, maar het kan ook zijn dat vrouwen tepelhaar hebben of dat hun schaamhaar richting hun navel loopt.

Trots

Sinds haar dertiende scheerde Annalisa haar baard af, soms wel drie of vier keer per dag om het gezichtshaar onder controle te houden. ‘Mijn vriend deed alles om me te helpen. Hij waxte mijn gezicht, maar het haar kwam steeds terug. Op een gegeven moment wilde ik het huis niet meer uit en wilde ik niemand meer zien, zelfs mijn familie niet.’ Inmiddels heeft ze haar baard geaccepteerd, is ie groter dan de baard van haar man én deed ze in 2015 mee aan een baardcompetitie. ‘Ik wilde jaren naar dit evenement toe en ik kon nooit de moed opbrengen om mijn baard te laten groeien om het te doen. Het was uiteindelijk helemaal geweldig,’ aldus Annalisa.

Zie hieronder hoe Annalisa eruitziet. Het hele artikel van Marie Claire lees je hier.

