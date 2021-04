Déze zeven gewoontes hebben bijna alle positieve mensen

Als je even een keer geen motivatie hebt of je voelt je negatief, gebruik dan deze zeven tips. Deze gewoontes zijn dingen die bijna alle positieve mensen doen.

Positieve instelling

Het is bewezen dat een positieve instelling goed voor je is. “Mensen met positieve gedachten hebben een lagere bloeddruk en hartslag. Ook maken ze minder stresshormonen aan. Daardoor hebben ze simpelweg een betere weerstand en leven ze zelfs langer”, vertelt gelukspsycholoog Josje Smeets. Iedereen heeft weleens een vervelende dag of zelfs een week. Positieve mensen zullen zich sneller herpakken dan mensen die een negatieve instelling hebben.

1. Routine

Positieve mensen zullen een vast ochtendritueel hebben. In die routine hebben ze dan vaste activiteiten dat ze dan doen. Bijvoorbeeld eerst sporten, daarna douchen en ontbijten. ‘Door die vaste volgorde maakt je brein hormonen aan waarmee je makkelijker in een flow komt – en de dag positiever begint’, vertelt Smeets.

2. Dromen

‘Mensen die positief zijn ingesteld, zijn vaak ondernemend en durven groots te dromen. Over een eigen miljoenenbedrijf, of emigreren naar Spanje om daar een hotel te beginnen. Hoewel het niet altijd realistisch is, blijven positieve mensen dromen en leven ze naar die droom toe door bijvoorbeeld een cursus Spaans te volgen. Het geeft ze een gevoel van controle en dat maakt gelukkig’, aldus de gelukspsycholoog.

3. Glimlachen

Als je naar iemand glimlacht, krijgt je brein een signaal dat het leuk is. Het gelukshormoon dopamine wordt dan aangemaakt. Dus wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen!

4. Uitdagingen

Positieve mensen houden van een uitdaging of werken aan een project. Het kan van alles zijn. Misschien wil je al een hele tijd een instrument leren spelen of heb je in huis een kamer die je nog wil opknappen? Dan is dit het moment om daar aan te beginnen. Na afloop kun je trots zijn op het resultaat en op jezelf.

5. Luisteren

Luister is vaker naar anderen. ‘Want als je luistert, wordt het contact vaak intensiever’, vertelt Smeets. “De ander voelt zich beter gehoord en dat versterkt jullie band, waardoor je automatisch meer gelukshormonen aanmaakt.’

6. Bewegen is gezond

Positieve mensen zorgen goed voor hun lichaam. Door gezond te eten en veel te bewegen hebben ze een betere weerstand, slapen ze beter en zitten ze beter in hun vel.

7. Grote schoonmaakbeurt

Rommel geeft stress volgens wetenschappers. Houd het dus niet alleen bij schoonmaken, maar ruim ook je kastjes een keertje op. Opruimen hoeft niet alleen in huis te zijn. Het kan ook al helpen om je inbox van je mail een keer op te ruimen.

Bron: Vriendin | Beeld: Pexels