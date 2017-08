Diëtisten: ‘Drink koffie op deze tijdstippen voor gewichtsverlies’

Goed nieuws om de week mee af te trappen: je dagelijkse kop koffie helpt je niet alleen om wakker te worden, maar zou ook gewichtsverlies stimuleren.

‘De cafeïne in koffie kan je stofwisseling een snelle boost geven’, vertelt diëtiste Dara Godfrey aan Byrdie, met de nadruk op dat het kan. ‘Het kan het signaal afgeven in je lichaam om vetcellen af te breken. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat je minder eet, gezien koffie je hongergevoel onderdrukt.’ Maar hoe en op welke momenten van de dag drink je je koffie voor het gewenste effect?

Dara adviseert om twee tot drie koppen zwarte koffie te drinken, vóór drie uur ’s middags. Bovendien is het volgens de diëtiste bovendien een goed idee om het te drinken voordat je gaat sporten. Dit zou namelijk zorgen voor een extra energieboost. Arts Ralph Esposito sluit zich daarbij aan. ‘Laat pre work-outdrankjes voor wat ze zijn. Deze bevatten vaak kunstmatige zoetstoffen en uit onderzoek is gebleken dat deze je hongergevoel kunnen verhogen én je goede bacteriën aantasten. Drink in plaats daarvan een kop koffie. Dit geeft je niet alleen meer energie maar stimuleert ook vetverbranding.’ Hij legt uit dat koffie de aanmaak van een hormoon in het vrouwenlichaam stimuleert, eentje die zorgt voor vetverbranding. ‘Dit geldt vooral voor vrouwen die dagelijks koffie drinken. Houd het echter wel bij maximaal vier koppen per dag.’

Rust

Het beste effect zou je krijgen wanneer je je darmen tussen het koffie drinken en eten de nodige rust geeft. ‘Als je rond acht uur ’s avonds hebt gegeten, is het goed om de volgende ochtend te beginnen met koffie’, aldus Ralph. ‘Wacht dan twee uur met eten zodat je lichaam kan werken aan de vetverbranding. Dit werkt het beste als je de inname van koolhydraten beperkt.’

Maar…

De keerzijde van het verhaal: mensen die veel koffie drinken, kunnen op een gegeven moment minder merken van de voordelen van cafeïne. Daarnaast kun je koffie beter laten staan wanneer je last hebt van je buik of een opgeblazen gevoel.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Byrdie | Beeld iStock