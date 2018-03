Deze dingen zorgen ervoor dat je ’s ochtends een stuk productiever bent

Heb jij ’s avonds altijd een hele planning voor de ochtend – een bootcampklasje, een werkopdracht, het huis opruimen – maar ben je ’s ochtends vervolgens niet vooruit te branden? Geloof ons, heeft iedereen weleens last van. Helemaal wanneer je van nature niet per se een ochtendmens bent. Toch is het niet helemaal gedaan met je en is een productieve ochtend echt geen onmogelijke opgave. Met deze dingen lukt het jou voortaan namelijk wél om allerlei dingen van je to-do list af te strepen.

Snoozen is een echte no go

Je denkt misschien ‘Ahhh, lekker ik kan nog even blijven liggen’, maar in werkelijkheid werkt het juist averechts. Wanneer de wekker gaat kun je beter in één keer je bed uit te springen. Het is misschien, vooral de eerste keer, even flink doorbijten, maar na een tijdje zul je merken dat het je echt goed doet.

Zet je wekker elke dag op hetzelfde tijdstip

Naast dat de snooze button voortaan verleden tijd is, is het ook beter om elke dag op hetzelfde tijdstip op te staan. Dus ook in het weekend. Doordat je hiermee een vast ritme krijgt, zul je merken dat het een gewoonte wordt. En ben jij ’s ochtend dus niet bekaf, waardoor je van alles kunt doen.

Begin de dag met een glas water

Gedurende de nacht verlies je aardig wat vocht, wat ’s ochtends weer aangevuld moet worden. Het eerste waar jij ’s ochtends dus mee moet beginnen is linea recta naar de keuken lopen om een glas water te drinken. Krijgt je lichaam een oppepper van, spoelt je lichaam schoon en maakt je gelijk even goed wakker.

Geniet van een goed ontbijt

Even snel een bammetje voor in de auto of trein smeren? Geen goed plan. Neem de tijd voor een goed ontbijt en sla ‘m vooral niet over. Het zorgt namelijk voor energie en dat heb je wel nodig. Daarnaast heb je iets om naar uit te kijken, wat ervoor zorgt dat je sneller uit bed stapt.

Maak voor jezelf een reële planning

Wil je voordat je om 09:00 uur op werk moet zijn, nog even een uurtje in de gym zwoegen, het huis aan kant maken en ook nog wat tijd met de kinderen doorbrengen? Gaat je waarschijnlijk niet lukken. Maak daarom een realistische planning, zodat je jezelf én je geliefden niet teleurstelt.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron: Ondertussen | Beeld: iStock