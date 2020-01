Dior maakt statement tijdens modeshow: ‘What if women ruled the world?’

Hoe zou de wereld eruitzien als vrouwen de baas zouden zijn? Dat is de vraag die het Franse modehuis Dior stelde aan haar bezoekers tijdens hun modeshow in Musee Rodin in Parijs afgelopen maandag.

De gasten van de show werden verwelkomd door grote banners waarop vragen stonden als ‘Zou God een feminist zijn?’ en ‘Wat als vrouwen de baas zouden zijn?’

What if women ruled the world?

Om dit bijzondere project meer lading te geven, riep Maria Grazia Chiuri de hulp in van de Amerikaanse artiest Judy Chicago. Samen namen ze het decor van de modeshow onder de loep: hoe kunnen ze de catwalk gebruiken om mensen na te laten denken over de rol- en machtsverdeling? Dior wil hiermee haar bezoekers en klanten aansporen om het leven van vandaag de dag door de bril van gender te bekijken. Het resultaat zijn twee filmpjes getiteld What if women ruled the world, waarbij de camera het atelier induikt en dezelfde vragen stelt aan de ontwerpers en naaisters van het modehuis.

De makers stelden dezelfde vragen ook backstage bij de modeshow:

Het is overigens niet de eerste keer dat creatief directeur Chiuri het modehuis gebruikt voor een feministisch statement. Eerder ging al het witte t-shirt met zwarte opdruk ‘We should all be feminists’ viral.

