Dip of een depressie: zo kun je het verschil herkennen

Als je een keer niet zo lekker in je vel zit, kun je al gauw zeggen dat je een even dipje hebt. Je voelt je wat down, je hebt weinig fut en als iemand iets verkeerds tegen je zegt, scheelt het maar weinig of je flipt de pan uit. Iedereen heeft wel eens een mindere week, maar wanneer slaat jouw dip over in een depressie?

Houd het nare gevoel langer aan dan een aantal weken? Of neemt je somberheid toe? Dan kan er wel eens een depressie op de loer liggen. Het is daarom belangrijk dat je goed onderscheid kunt maken tussen een tijdelijke dip en depressie.

Een dip

Als je een dip hebt, heb je eigenlijk last van een soort off day. Je bent chagrijnig, hebt hoofdpijn en je voelt je een beetje verdrietig of somber. Je hebt geen fut om iets te doen en het liefst kruip je weer zo diep mogelijk onder de wol of in een hoekje van de bank. Het is normaal als je even een dagje unhappy bent. Maar gelukkig gaat een dip weer over en ben je na een aantal dagen weer de oude.

Een depressie

Als de sombere gedachten en gevoelens langere tijd aanhouden en je steeds aan het piekeren bent, is het handig om uit te zoeken waar dit vandaan komt. Beïnvloedt het je dagelijkse leven en hebben je werk, studie en vriendschappen eronder te lijden? Dan is de kans aanwezig dat je niet langer in een dipje zit en dat je kunt denken aan een depressie.

Hoe herken je een depressie?

Als je klachten langdurig aanhouden, kun je last krijgt van verschillende psychische, lichamelijke en emotionele klachten. Er zijn een aantal symptomen van depressiviteit waar je op moet letten:

Je voelt je bijna elke dag somber, geïrriteerd, verdrietig of leeg;

Je hebt nauwelijks belangstelling voor alledaagse en leuke dingen;

Je hebt geen zin om te eten of je eet juist overmatig veel;

Je hebt last van allerlei onverklaarbare lichamelijke klachten;

Je kampt met slapeloosheid, slaapt moeilijk of juist de hele dag door;

Je voelt je moe en je bent traag;

Je hebt last van vermoeidheid en totaal geen energie;

Je voelt je waardeloos of schuldig.

Wat doe je bij een dip of depressie?

Ga bij een dip of een depressie vooral niet thuis zitten piekeren. Dat maakt je somberheid alleen maar erger. Onderneem leuke dingen, spreek af met vrienden en ga langs bij familie. Zorg er ook voor dat je elke dag beweegt, door te wandelen, fietsen of sporten. Gaan je depressieve klachten niet over na verloop van tijd? Blijf er dan niet mee rondlopen en maak een afspraak met je huisarts, die kan je doorverwijzen naar een specialist.

Bron: Psyq, Grip op je dip | Beel: iStock