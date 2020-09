Dit betekent het dus echt als je hoogsensitief bent

Prikkels komen hard binnen, ervaringen zijn heftig en emoties van anderen kunnen je als een bloedzuiger leeg slurpen. Dit ervaart een hoogsensitief persoon (HSP). Máár hoogsensitief zijn kan ook voordelen hebben.

Hoogsensitief

Hoogsensitiviteit, ook wel hooggevoeligheid genoemd, is geen erkende (psychische) aandoening. Niet zo gek, want het gaat om een aangeboren eigenschap. Eén waar best veel mensen in Nederland mee te maken hebben: naar schatting is ruim twintig procent van alle mensen een HSP’er (hoogsensitief persoon). Als hoogsensitief persoon merk je meer informatie en prikkels op dan anderen en daar reageer jij intenser op. Zo kun je je ineens heel down of boos voelen zonder dat daar een aanleiding voor is.

“Je kunt je ineens heel down of boos voelen zonder dat daar een aanleiding voor was”

Jezelf leren kennen

Hoogsensitieve mensen verplaatsen zich makkelijk in anderen, maar dat betekent ook dat ze veel scenario’s in hun hoofd maken en lang nadenken over dingen. Als ze te weinig tijd nemen voor zichzelf zal dat vermoeidheid en stress opleveren. Daarom moeten ze goed leren omgaan met hun emoties, ervaringen en prikkels. En leren omgaan met je hoogsensitiviteit begint bij het begrijpen wat het inhoudt en hoe het bij jou uitpakt, zegt drs. Esther Bergsma, sociaalwetenschappelijk onderzoeker en expert op het gebied van hoogsensitiviteit en auteur van ‘Het hoogsensitieve brein’.

‘Leren omgaan met je hoogsensitiviteit begint bij het begrijpen wat het inhoudt en hoe het bij jou uitpakt’

“Waar ben je gevoelig voor, wat gebeurt er allemaal in jouw hoofd? Dit kun je zelf doen, maar een expert kan soms beter uitleggen hoe dat zit. Vervolgens is het belangrijk een positief zelfbeeld op te bouwen. Veel hoogsensitieve mensen hebben het idee dat ze vreemd zijn of dat er iets mis met ze is, vooral als ze van ouders of vrienden altijd commentaar hebben gehad op hun gevoeligheid. Verder is het belangrijk meer te leren leven vanuit je eigen waarden en je niet alleen aan te passen aan anderen. En tot slot kan het handig zijn echt ander gedrag aan te leren, waarbij je beter voor jezelf kunt opkomen.”

Veel voordelen

Nu klinkt dat misschien allemaal heel negatief, maar als je goed met je hoogsensitiviteit kunt omgaan en lekker in je vel zit. Hoeft het helemaal geen vervelende eigenschap te zijn. Sterker nog: er zitten een hoop positieve kanten aan HSP zijn. Zo zijn HSP’ers vaak creatief, empathisch en ze zien vaak het grote plaatje. Want zodra jij ergens binnenloopt, ben je je heel bewust van alles in de ruimte. Hoeveel mensen zijn er, hoe voelt de sfeer? Best handig! Enne, zeker voor je werkveld later. En last but not least: hoogsensitieve mensen kunnen goed genieten. Dat komt doordat ze oog voor detail hebben en alles zo intens ervaren, van goede gesprekken tot kunst en muziek. Dat is fijn!

Lees ook:

Herken je dit? Dan ben je zeer waarschijnlijk hoogsensitief

Test of jij een HSP bent

Online zijn talloze tests te vinden waaruit je kunt opmaken of je misschien hoogsensitief bent. Drs. Esther Bergsma noemt een aantal kenmerken op: last hebben van geuren, geluiden en andere prikkels die anderen niet eens opmerken, subtiele details waarnemen, alles graag goed willen doen, zeer zelfkritisch zijn en veel rekening houden met de wensen van anderen. Twijfel? Doe de test.

Meer weten?

Ga naar de site van Esther Bergsma, Hoogsensitief.nl, of lees haar boek Het hoogsensitieve brein (uitgeverij Booklight, €24,95).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Cosmopolitan| Beeld: iStock