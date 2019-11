Piekeren, álles overdenken. Van het kassagesprek bij de Appie tot het zoveelste afsluitende belletje met je ex. ‘Heb ik wel de juiste dingen gezegd?’ ‘Had ik anders moeten reageren?’ En voilà, je het weet, lig je wéér heel de nacht wakker van het piekeren.

En met jou liggen vele anderen die piekerend in bed schaapjes te tellen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Michigan.

Het onderzoek

Uit het onderzoek is gebleken dat 73% van de volwassenen tussen de 25 en 35 jaar oud (hey, doelgroep!), dingen overdenkt. Voor 45- tot 55-jarigen blijkt 52% weleens te piekeren. Dus je bent niet alleen, maar het is wel raadzaam om je bewust te zijn van wat piekeren met je kan doen. We sommen het voor je op:

Je onderneemt minder snel actie

Overdenken creëert zoveel opties, keuzes en scenario’s, waardoor je uiteindelijk niet meer in staat bent om een beslissing te nemen. Zal ik blijven bij mijn vriend(in), omdat hij (of zij) zo goed voor mij is. Dus: uit gemak en omdat het veilig voelt? Plus: omdat we een koophuis hebben? Of moet ik nu een keer voor mezelf kiezen…

Je bent minder creatief

Een onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk heeft ontdekt dat overdenken kan leiden tot een ‘mentale sleur’. Het kan ervoor zorgen dat je vast komt te zitten en geen nieuwe ideeën of oplossingen hebt. Een letterlijke en figuurlijke error in de bovenkamer.

Je energieniveau daalt

Overdenken kost veel mentale energie (en slaap!), waardoor je je overdag minder fit kunt voelen.

Je slaapritme wordt verstoord

Veel piekeraars worstelen met in slaap vallen. Je lichaam moet in rust zijn, wil je in slaap kunnen vallen. Dit betekent dat je hartslag iets daalt, net als je bloeddruk en ademhaling. Door te piekeren, verhoog je juist je hartslag, waardoor je niet in slaap valt. Oplossing? Loslaten.

Je eetlust kan veranderen

Het overdenken van je ‘problemen’ kan ook een grote invloed hebben op je eetlust. Voor sommigen kan het de eetlust onderdrukken (je hebt immers geen tijd om te eten, want je bent druk met piekeren), voor anderen kan het juíst de eetlust stimuleren.

Bron: MarieClaire.nl, beeld: iStock