Dit doet zweet met je huid

Tijdens het zwoegen in de sportschool of wanneer het zo heet is dat de mussen van het dak vallen, ontkom je niet aan zweetdruppels. Maar wat doet dat zweet eigenlijk met je huid?

Zweet op je huid is niet per se goed of slecht, stellen huidexperts.

Hydratatie

‘Zweet werkt hydraterend, reinigt de poriën en helpt zelfs bacteriën te doden,’ zegt dermatoloog Neal Schultz tegen Refinery29. Er is echter een ‘maar’. Als je de zweetdruppels niet goed afspoelt of je huid niet goed verzorgt, kan het wel minder goed voor je zijn. ‘Het is niet het zoutgehalte in zweet dat voor problemen zorgt. Die worden veroorzaakt door zweet dat te lang op de huid blijft zitten,’ zegt huidexpert Elizabeth Tanzi. Het meest voorkomende probleem is volgens haar huidirritatie, bijvoorbeeld door zweet dat in de plooien van de huid gaat zitten en gaat schuren. Dat leidt tot roodheid en gevoelige plekjes. ‘De openingen van de zweetklieren kunnen bovendien verstopt raken wat ook weer voor irritaties kan zorgen,’ aldus Tanzi.

Weg met dat zweet

Het is dus belangrijk om zweet altijd goed af te spoelen, het liefst met water. ‘Als je dat niet doet, zorgt het voor nare luchtjes doordat er bacteriën ontstaan die normaal gesproken niet in zweet zitten. En die bacteriën kunnen zich weer gaan nestelen in de poriën,’ aldus Schultz.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Marie Claire | Beeld iStock