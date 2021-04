Groen van jaloezie: dit gebeurt er in je hersenen als je jaloers bent

Jaloezie wordt door veel mensen gezien als een lelijke eigenschap. Het is dan ook niet per se een karaktereigenschap om trots op te zijn. Toch is iedereen weleens jaloers. Wanneer je op social media ziet dat iemand heerlijk vakantie aan het vieren is, terwijl jij je zo goed als het kan aan alle maatregelen probeert te houden, is de kans groot dat een jaloers gevoel je toch even overvalt.

Maar ook wanneer je ziet dat iemand anders een stuk succesvoller lijkt te zijn dan jij, kan jaloezie de kop opsteken. Je slechter voelen door iemand anders haar succes, is een gevoel dat veel mensen wel eens ervaren. En als je kijkt naar wat jaloezie en afgunst doen in je hersenen, geeft dat wat helderheid in waarom deze gevoelens zo pijnlijk kunnen zijn.

Jaloezie en afgunst

De twee emoties kun je gemakkelijk door elkaar halen, maar eigenlijk gaat het om twee verschillende dingen. Je ervaart jaloezie of bezitterigheid vaak bij de dingen die je al hebt en die in gevaar worden gebracht door iemand anders. Afgunst ervaar je bij de dingen die je niet hebt, maar wel graag zou willen. Deze twee emoties lichten verschillende delen van je hersenen op en dat zorgt ervoor dat je op een andere manier op beide emoties reageert.

Jaloezie in je hersenen

Dr. Sanam Hafeez, een neuropsycholoog, legt uit: ‘Jaloezie is een emotionele reactie op een eventueel bedreiging van een derde partij op een waardevolle relatie.’ Ze gaat verder: ‘Hoewel jaloezie vaak in verband wordt gebracht met romantische relaties, is het een gevoel dat in elke vorm van relaties kan opduiken. Of dit nu met familie, vrienden of zelfs collega’s is.’

Wetenschappers kwamen erachter dat jaloezie zich afspeelt in de frontale kwab. Dit deel van onze hersenen speelt een cruciale rol in het regulieren van onze emoties en sociale uitingen. Volgens Dr. Hafeez wordt het laterale septum van de hersenen ook in verband gebracht met jaloezie, omdat dit gedeelte ‘sociale pijn’ verwerkt. Evenals de ervaringen dat anderen zich gekleineerd of gekwetst voelen in sociale situaties.

Interessant is dat jaloezie de hersenen ertoe kan aanzetten om stresshormonen af te geven die een ‘vlucht of vecht’-reactie veroorzaken. Dat is dan ook precies de reden dat bezitterigheid van iemand je zo angstig of gekwetst kan laten voelen.

Afgunst in de hersenen

Gevoelens van afgunst komen in geen enkel gebied in de hersenen voor. Als je kijkt naar dat prachtige huis van je buren of naar het loonstrookje van een collega, wordt een deel van de hersenen, het ventrale striatum genaamd, geactiveerd. Dat blijkt uit een studie die werd gepubliceerd in Human Brain Mapping in 2010. Dr. Clifford Segil, een neuroloog, vertelt: ‘Het ventrale striatum maakt deel uit van het limbisch systeem dat betrokken is bij besluitvorming en beloning gerelateerd gedrag.’ Dus wanneer je je schuldig voelt wanneer je jezelf met iemand anders vergelijkt, kun je dat gedeelte van je hersenen daar de schuld voor geven.

Uit een eerder studie blijkt dat de anterieure cingulate gyrus zeer waarschijnlijk betrokken is bij afgunst, omdat dit gedeelte in je hersenen verwerkt wat je leert door anderen te observeren. ‘Dit gedeelte is betrokken bij verschillende complexe functies, zoals empathie, emotie en besluitvorming’, aldus Dr. Segil. Dit deel van je brein probeert dus uit te vinden wat het betekent dat jij al eindeloos aan het swipen bent op die datingapps, terwijl je beste vriendin in no time een leuke vent heeft gevonden. En daar kan afgunst uit ontstaan.

Train jezelf minder jaloers

Jezelf minder jaloers trainen, klinkt wel goed, toch? Niemand wordt tenslotte vrolijk bij het ervaren van jaloezie of afgunst. Volgens Dr. Segil is het zeker mogelijk en ook Dr. Hafeez is het daarmee eens. Mocht je nou echt gek worden van je eigen jaloerse gedachten, dan is het aan te raden om hier professionele begeleiding voor te zoeken. ‘Therapie is een goede manier om jaloezie te beoordelen en aan te pakken’, aldus Dr. Hafeez.

Bron: Bustle. Beeld: Getty Images