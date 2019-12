Dit is de functie van huilen, en waarom de een het meer doet dan de ander

De een snottert een hele romantische film door, de ander houdt het nog droog op crematie. Waarom is de een gevoeliger om in huilen uit te barsten, en wat is de functie van huilen eigenlijk?

Ad Vingerhoets is gespecialiseerd in huilen en vertelt aan HLN.be hoe huilen werkt. Mensen die vrijwel nooit huilen zijn eerder de uitzondering dan de regel ‘Mensen die zwaar depressief of getraumatiseerd zijn, ervaren soms een emotionele dofheid. Zij verliezen als het ware het vermogen om te huilen. Maar dat is niet altijd het geval. Sommigen beslissen gewoon om nooit of te nimmer nog een traan te laten. Hoe ze dat volhouden, weten we eigenlijk niet’.

Redenen dat we snotteren

We huilen om verschillende redenen maar de bron van het huilen is machteloosheid. Je vraagt door te huilen anderen in feite om hulp, om troost. Maar, we huilen ook als we kwaad zijn, of juist bij mooie dingen zoals onvoorwaardelijke liefde, of als iemand in een film zichzelf opoffert, of het goede overwint.

Functie van huilen

Een flink potje grienen kan ook opluchting geven. Al is dat niet altijd het geval. Dat hangt volgens Vingerhoets vooral af van je algemene gesteldheid is en de reden waarom je huilt. ‘Daar heb ik uitgebreid onderzoek naar gedaan. In de helft van de gevallen lucht het op. 40 procent voelt geen verschil en 10 procent voelt zich slechter. Een eerste voorwaarde is dat mensen in een goede conditie moeten zitten. Iemand met een depressie of burn-out zal na een huilbui niet denken: ‘Zo, dat was even lekker’’.

Verschil in reactie

Vrouwen huilen, in sommige gevallen sneller dan mannen, maar niet in alle. Jongetjes leren al jong dat huilen niet cool is. Niet zozeer door hun ouders, maar door vriendjes die huilen eerder zullen beantwoorden met gelach dan met een troostende arm.

Vingerhoets’: Bij zaken als rouw, liefdesverdriet en heimwee zien we geen verschil tussen mannen en vrouwen. Bij crisissituaties zullen ze wel sneller een traantje laten. Als de computer crasht bijvoorbeeld, als de auto niet start, of als ze ruzie hebben met de partner of een collega. Dan gaan mannen vloeken en vrouwen huilen uit machteloosheid.’

Bron: HLN.be | Beeld: iStock