Dit is de reden dat je dingen niet meer kunt herinneren bij het ontwaken

Je bedenkt voordat je gaat slapen een geweldig idee, maar zodra je ontwaakt is je hoofd leger dan leeg. Hoe kan het in godsnaam dat je het niet meer weet?

Het is niet voor niks dat ze zeggen dat je dingen die je ’s nachts te binnen schieten moet opschrijven. Want hoewel je er het volste vertrouwen in hebt dat je het ‘zeker wel gaat onthouden’, is de realiteit vaak anders. Of je dingen wel of niet opslaat, heeft alles te maken met je nachtrust, zo blijkt uit een onderzoek van het National Institute of Neurological Disorders and Stroke.

Slaapfase

En dan om precies te zijn met de rem fase in je slaapcyclus. Hierin wissen je hersenen de onbelangrijke zaken die die dag zijn gebeurd – je hoeft immers niet álles te onthouden. Dit is belangrijk, want anders raakt je geheugen overvol en kun je niet meer goed functioneren. Wat wel en niet wordt opgeslagen, wordt bepaald door specifieke hersendeeltjes. En ja helaas, daardoor weet je soms de volgende ochtend sommige dromen nog wel en ben je andere compleet kwijt. Bummer.

Opruimen

Je hersenen ruimen dus als het ware de boel op in de remslaap voordat je weer ontwaakt. En ja, als dat ene ding wat jouw ’s nachts te binnenschiet niet belangrijk genoeg wordt gevonden, kun je het zomaar niet meer weten ’s ochtends. Het onderzoek is uitgevoerd bij muizen, maar de wetenschappers achten het zeer waarschijnlijk dat dit weggooien van informatie ook bij mensen plaatsvindt. Dus leg dat notitieboekje maar naast je bed en pen alles meteen neer, scheelt weer een hoop stress in de ochtend.

Bron: Libelle | Beeld: iStock