Dit is de reden dat we op dezelfde manier praten tegen baby’s als tegen honden

Heb je ooit gehad dat je dacht iemand tegen zijn baby te horen praten, maar het een hond bleek te zijn? Dat is niet gek, u it onderzoek blijkt dat we bij honden geneigd zijn dezelfde toon aan te slaan als bij onze baby. De reden is simpel.

Zodra je een blozend hummeltje in een kinderwagen ziet liggen schiet je stem als vanzelf een aantal octaven omhoog. En dat niet alleen, we gaan langzamer praten, leggen sterkere klemtonen en gebruiken eenvoudigere zinnen.

Onbewust

Toch is: ‘Wat is-ie lief vandaag, he? Grote jongen hoor. Hij is lief, ja hij is lief,’ niet voorbehouden aan een baby. We zeggen het op dezelfde manier tegen ons favoriete huisdier. We zouden deze tactiek onbewust gebruiken omdat we daarmee hopen de aandacht van een kind te vangen en daardoor een baby de taal te leren.

Voorkeur

Dat deze redenatie niet opgaat blijkt uit culturen waarin er op normale manier tegen baby’s wordt gepraat. Deze kinderen leren net zo goed spreken. Een onderzoek in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society B, bewijst niet alleen dat mensen een hogere toon aanslaan tegen honden (en met name puppy’s), maar ook dat honden en puppy’s op hun buurt ook een voorkeur hebben voor de hogere toon.

Ze begrijpen d’r geen klap van

Het feit dat we op dezelfde manier kirren tegen baby’s als tegen onze hond ligt volgens de onderzoekers niet zozeer aan de schattigheidsfactor, maar aan het feit dat we beiden zien als een wezen dat onze taal (nog) niet machtig is.

Bron: HLN.be | iStock