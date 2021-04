Dít is de reden waarom vrouwen schaamhaar hebben

Heb je je onder de douche ooit tijdens het scheren ooit afgevraagd waarom mensen eigenlijk schaamhaar hebben? Heeft dat haar überhaupt nut? Het korte antwoord: ja, dat heeft het zeker.

Terwijl veel vrouwen hemel en aarde bewegen voor een perzikzachte bikinilijn is het goed te beseffen dat dat niks te maken heeft met hygiëne. Sterker nog: eigenlijk is het hygiënischer om schaamhaar te laten staan. Het haar werkt namelijk als een soort poortwachter om vuil buiten boord te houden. Het haar werkt zelfs als een soort meeverend kussentje om je vagina te beschermen tegen wrijving tijdens seks of een bepaalde sport.

Feromonen

Natuurlijk is er niks mis mee als je het haar toch liever (deels) weghaalt. Weet in ieder geval dat er absoluut geen medische noodzaak is dat te doen. Daarnaast is er ook nog een theorie omtrent feromonen. Die hormonen zenden een signaal naar andere zoogdieren, inclusief potentiële partners. Het schaamhaar zou die feromonen vasthouden en zo een geschikte partner aantrekken. Dat gezegde hebbende: wetenschappers zijn het nog niet 100% eens over die feromonen. Als het je te doen is om de geur, kun je dus vooralsnog wellicht beter een lekker luchtje kopen.

Wat je ook doet met je bikinilijn: it’s all good. Maar wat je ook doet: doe het altijd voor jezelf. Veel vrouwen voelen zich prettig met of juist zonder schaamhaar. En whatever wat jou een goed gevoel geeft, moet je vooral blijven doen. Da’s dan maar pech voor een partner die wild wordt van een ander type dracht.

Bron: Glamour UK | Beeld: Getty