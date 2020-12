Volledig uitgeblust, overwerkt en overprikkeld. Drie begrippen die ik zéker niet zou koppelen aan een twenty-something’er, dertiger of veertiger. Toch zijn millennials steeds vaker ‘opgebrand’. Wat is nu precies die ‘millennial burn-out‘ en hoe kom je er vanaf?

Eerst even opfrissen. De millennial is geboren tussen 1980 en 2000 en is dus 20 tot 40 jaar oud. De generatie (ook wel Y genoemd) ontwikkelde zich in het nieuwe millennium, vandaar de naam. Hun ouders zijn vaak de babyboomers (generatie X).

Falen is het állerergste

Terug naar de millennial burnout. De meeste burn-outs komen voor bij mensen tussen de 25 en 35 jaar, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De millenial dus. Waarom zoveel twintig-, dertig- en veertigers thuiszitten, heeft volgens Thijs Launspach, psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam een aantal redenen:

De millennial neemt zichzelf als maatstaaf als het gaat om succes en geluk. Maar dat levert ook een eigen-schuld-dikke-bult-gevoel op als dit misgaat.

De tijd tussen puberen en volwassen (30-35 jaar) worden, is steeds langer. Een verwachtingspatroon met doelen zoals een vaste baan, koophuis, huwelijk en kinderen, moet allemaal voor hun dertigste behaald worden en dat levert veel stress op.

Social media. Millennials vergelijken zichzelf graag online met elkaar, maar vergeten dat mensen vaker positieve dan negatieve dingen delen op bijvoorbeeld Instagram.

Opgevoed zijn in een relatief goede economische tijd, maar een keiharde reality-check krijgen omdat het niet gelijk lukt om een baan te vinden na de studie.

Te hoge eisen: als je je best doet, lukt alles. En dan ervaren dat het niet zo is. Falen is het állerergste voor een millennial.

Controle over lichaam kwijt

Ook Eva de Jager (28), psycholoog, kan helaas de bovenstaande checklist deels afvinken. Door veel te hoge verwachtingen en eisen aan zichzelf, kwam zij afgelopen jaar thuis te zitten met een burn-out.

‘Ik was superduizelig, zag niet meer goed en ik had de hele dag een piep in mijn oren. Ook kreeg ik uitvalverschijnselen in mijn armen en benen. Ik was de controle over mijn lichaam kwijt’, vertelt een licht geëmotioneerde Eva.

‘Als ik achteraf terugkijk, zie ik dat ik de vele signalen niet heb opgemerkt. Meerdere dingen hebben ertoe geleid dat ik steeds meer in mijn hoofd ging zitten en zo het contact met mijn lichaam kwijtraakte. Ik ben altijd heel erg perfectionistisch geweest en hoogsensitief. Na mijn studie werd ik daarbij overspoeld door alle keuzes die ik kon maken. En op emotioneel vlak was ik ook nog bezig om het overlijden van mijn vader een plek te geven én moest ik een lieve vriendin en goede dochter zijn. Alles bij elkaar was het veel te veel.’

‘Inmiddels gaat het veel beter. Ik doe vrijwilligerswerk bij een yogaschool en leer meer over hoogsensitiviteit. Ik heb geleerd mijn grenzen aan te voelen en aan te geven en mijn rust te nemen. Ook heb ik mijn plek gevonden binnen de psychologie en wil ik mij graag inzetten als psycholoog of coach om dit onderwerp bespreekbaar te maken en hulp te bieden aan mensen die hier ook tegenaan lopen.’

Vallen en opstaan

Hoe kan je een burn-out tackelen? Volgens Launspach kan je beginnen met drie dingen:

Wees open. Voer eerlijke gesprekken en durf je kwetsbaar op te stellen en te praten over je beperkingen.

Vraag om hulp of coaching als je net afgestudeerd bent en je voor je gevoel in een gat valt.

Misschien wel de allerbelangrijkste! Neem de tijd om na te denken waar deze fase in je leven over gaat. Die gaat namelijk niet over alles voor je dertigste voor elkaar te hebben. Nee, het gaat om ontwikkelen, vallen en opstaan en daarbij je fouten accepteren.

Bron: Thijs Launspach via Universiteit van Nederland, Eva de Jager Beeld: Getty Images