Dit is het effect van de zomertijd op je gezondheid

Aankomend weekend gaat de zomertijd in. En elk jaar is het weer dubbelchecken of dat nou betekent dat de klok een uur voor- of achteruit gaat. Alle ezelsbruggetjes ten spijt. Het werd ooit bedacht om energie te besparen, maar met de huidige economie is dat inmiddels achterhaald. Toch toen we het elk jaar nog steeds trouw. Maar of het nou echt goed is voor onze gezondheid..?

De ochtendmens heeft meer last van het verzetten van de klok dan een avondmens. Feit of fabel? Volgens Dr. Menno Gerkema, hoogleraar chronobiologie, is het een fabel. En dat heeft er vooral mee te maken dat de meeste mensen schommelen en niet bij uitstek een avond- of ochtendmens zijn (al denken we dat wel). Of je de voorkeur aan de avond of ochtend geeft, heeft vooral met je leeftijd te maken. Kinderen zijn ochtendmensen, pubers avondmensen, en naarmate je ouder wordt ga je steeds meer houden van het ochtendkrieken.

Hou ’ns op met dat geklooi met die klok

We hebben het meeste last van de overgang van winter- naar zomertijd. In Scandinavië is onderzoek gedaan naar het aantal uren slaapverlies dat we daaraan overhouden. Het zou de kans op hart- en vaatziekten vergroten, al is die kans niet heel groot. Vooral voor huisdieren is het vreemd, omdat ze ineens vroeger of later eten krijgen dan normaal. Wat voor hen natuurlijk totaal niet logisch is.

Oh, en die klok? Die moet je aankomend weekend dus vóóruit zetten, en dat betekent dus één uur minder slaap. Maar ook: een hoop meer daglicht op je snoet de volgende dag. En da’s natuurlijk altijd fijn!

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron Gezondheidsnet | Beeld Shutterstock