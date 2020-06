Dit is je horoscoop van deze week

Nieuwe week, nieuwe kansen, nieuw maankwartier. Hoe zit de week er uit voor alle sterrenbeelden?

Steenbok

Langzaamaan begin je te begrijpen waar je relaties staan op een ladder van verandering. De relaties die je uitkiest om je op te focussen, zullen op de lange termijn een verrassende invloed op je leven hebben. Wees je ervan bewust dat je mensen kiest die andersom ook voor jou zullen kiezen. Sterker nog, zorg ervoor dat zij niet zomaar voor je kiezen, maar voor de best mogelijke versie van jou en de persoon die je wil worden.

Waterman

De komende tijd realiseer je je dat iedere beslissing die je maakt van invloed is op je geluk. Om die reden is het tijd om in te zien welke beslissingen en slechte gewoonten je tegenhouden. Verandering gebeurt niet zo maar, dus als je nu begint met baby steps, zul je snel genoeg het effect daar van merken. Want lieve Waterman, self care is voor jou de hoogste prioriteit op dit moment. Wat kun je doen om echt voor jezelf te zorgen?

Vissen

Visje visje visje, jij denkt na over alle redenen die het leven de moeite waard maken. Wat maakt jou het gelukkigst? Waar zal je hart nooit warm van worden? Je dromen zijn niet stom, evenmin onrealistisch. Je dromen zijn de reden dat je bestaat. Koester daarom je talenten, je interesses en je creatieve ingevingen. Omdat je het waard bent en dit het moment is om dat de beseffen.

Ram

Jij gaat een periode vol energie tegemoet. Waar wil je je energie insteken, wat wil je beschermen en voeden? Waar ben je bereid voor te vechten? Hoe kun je voor jezelf een wereld creëren waarbij je je hart volgt? Neem afstand van alles dat er niet toe doet en zet al je energie op datgeen wat je hart je ingeeft.

Stier

Oei Stier, jouw directe omgeving is op dit moment nogal, eh, dynamisch. Verschillende dingen om je heen gebeuren en de waarheid zal aan het licht komen. Dat kan een beetje schrikken voor je zijn, maar het laat je wel inzien dat je je stem moet gebruiken om te laten zien waar je voor staat. Je zal inzien dat jouw handelen gevolgen heeft en dat je daar dus ook je omgeving mee kunt inspireren. Doe wat jou goed dunkt, ook als dit een beetje ongemakkelijk aanvoelt.

Tweelingen

Deze week voel jij de grond onder je voeten weg zakken. Dat is even kut, maar het betekent dat je aan de bak moet. Je moet nieuwe grond bouwen, steviger als ooit te voren. Met andere woorden: je zal iets verliezen dat je niet nodig hebt en wordt daardoor alleen maar lichter. Een belangrijke les zal zijn dat je het verschil inziet tussen iets wíllen en iets nodig hebben.

Kreeft

Je vraagt je de laatste tijd veel af wie je bent, Kreeft, en waar je voor staat. Het moedigt je aan om te ontcijferen of de manier waarop je hebt geleefd echt de persoon vertegenwoordigt die je wil zijn. Het leven is te kort om een façade bij te houden, sorry. Hoewel het voelt alsof er iets bij je wordt weggescheurd, creëer je ruimte om iets nieuws te beginnen. Groei komt altijd in tijden van enorm ongemak.

Leeuw

Grrr Leeuw, jij mag deze week aandacht aan je dromen en je onderbewuste gevoelens besteden. Let op je denkpatronen en hoe je je van binnen voelt, waar niemand anders dan jij kan dat voor je zien. De vonk van een diepe, soulvolle verandering wordt van binnenuit verlicht en het zorgt ervoor dat je alles in je leven anders gaat zien. Zet even je zorg voor vooruitgang en uiterlijk succes opzij en accepteer dat het de bedoeling is dat je precies bent waar je moet zijn.

Maagd

Soms is je identiteit geworteld in de mensen waarmee je jezelf omringt; in de relaties waarmee je bent verbonden. Het is tijd om je af te vragen of deze associaties passen bij de persoon die je wilt zijn. Een nieuwe vriendschap kan een belangrijk keerpunt in je leven betekenen, dus sta open voor nieuwe sociale connecties. Zet de deur open en geef ze een warm welkom.

Weegschaal

Je realiseert je dat je niet kunt verwachten dat anderen jou de weg wijzen. Soms moet je de controle overnemen en jezelf leiden. hup hup, het aannemen van deze nieuwe verantwoordelijkheid kan kwetsbaar aanvoelen en je zult er waarschijnlijk onderweg een zooitje van maken, maar de voldoening op lange termijn is al die gekheid zeker waard. Vertrouw op wat je kunt. Je potentieel straalt en wijst je de weg.

Schorpioen

Je begrijpt wat je uit het leven wil halen en wat ervoor nodig is om daar te komen. Het heeft misschien niets te maken met succes of prestaties en juist alles met de manier waarop je het huidige moment ervaart. Werk aan het implementeren van een filosofie die het beste in jou naar boven haalt. Dan zal je vanzelf op het goede pad terecht komen.

Boogschutter

Hate to be the messenger, maar als je je angstig voelt is dat niet zo gek. Het is alsof al je diepste angsten naar de oppervlakte komen en overal om je heen booby traps zetten. Tenzij je je voor altijd doodsbang wil voelen, is confrontatie de enige manier om hierover heen te stappen. Je zult snel merken dat er geen reden was om zo bang te zijn (hallo leven!). Zoveel van je angst zat in je hoofd. Er wachten niets dan positieve resultaten op je aan de finish.