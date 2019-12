Tegenwoordig lijkt het normaal om altijd maar bereikbaar te zijn. Reageer je wat later op een appje, dan denken mensen bijna dat er iets met je aan de hand is. Grote onzin natuurlijk en het is daarom soms best een goed idee om een tijdje offline te gaan.

Offline gaan

Een maand je telefoon aan de kant leggen zou volgens dit onderzoek namelijk helpen bij je mentale gezondheid. Hoe zit dat? Nou, de proefpersonen voelden zich na deze tijd niet alleen gelukkiger, maar hadden ook minder last van angstige gevoelens. Denk alleen niet dat social media aan de kant zetten de oplossing is voor alles. Onderzoekster Sarah Eichmeiyer verklaart: ‘Een maand stoppen met social media kan je beter laten voelen, maar het zorgt niet voor een volledige omkeer.’ Toch heeft het wel degelijk nut: deze mensen maakten na hun offline periode veel minder gebruik van social media én waren minder verslaafd aan hun telefoon.

Goed voor je zelfbeeld

Alleen maar perfecte plaatjes op Instagram zien kan ervoor zorgen dat je zelfbeeld een flinke deuk krijgt. Je gaat je misschien vergelijken, wat helemaal niet vreemd is, maar soms niet bevorderlijk is voor je humeur. Door juist even afstand te nemen, kun je meer gaan waarderen wat je zelf hebt én helpt het je inzien dat alles online ook maar alleen een momentopname is. Dat wist je misschien al een beetje, maar door even uit dit wereldje te gaan, kun je alles daarna beter relativeren.

Verslaving

Merk je in deze maand dat je telkens eigenlijk toch door Facebook, Instagram of Twitter wil scrollen en niet goed weet wat je met de overgebleven tijd aan moet? Dan kan het goed zijn dat je toch een lichte verslaving hebt ontwikkeld. Geen paniek, juist door deze break in te lassen kun je goed analyseren wat nu de invloed is van social media op jouw dagelijkse leven en wat je graag zou willen veranderen.

Eén dag

Een hele maand offline gaan is misschien nog net een stapje te ver. Je ‘moet’ misschien ook bereikbaar zijn voor werk of ziet gewoon niet in hoe je het moet gaan bolwerken. Dan is er ook een mindere drastische stap die je kunt nemen. Psycholoog dr. Klapow raadt aan om te beginnen met één dag per week. Lukt dat, dan kun je het altijd uit gaan breiden naar een steeds een langere periode. Dit weekend maar alvast gaan oefenen dus?