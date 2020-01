In VIVA 04 spreekt journaliste Suus Ruis met psycholoog en coach Anne de Jong over assertief zijn. Want waarom vinden we het moeilijk om voor onszelf op te komen?

Die haastige meneer laten voorkruipen bij de kassa, je huisgenootje die steeds ongevraagd je schoenen leent of die kletskous in de stiltecoupé. Grote kans dat je er niets van zegt, ook al zijn de irritaties nog zo groot. Kortom: je bent niet assertief, je bent subassertief. Dat leidt tot onderdanig gedrag waarbij je over je heen laat lopen.

Welke grens?

Psycholoog Anne legt uit: ‘Als je niet assertief bent, spreek je dingen niet uit. Dan leef je dus niet naar je eigen behoeften. Als jij anderen keer op keer over je grenzen laat gaan, zul je dingen gaan opkroppen. En dan kun je opeens ontploffen of ‘stil afscheid’ van iemand nemen. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld zonder uitleg een bepaalde vriendin gaat mijden, omdat je klaar met haar bent. De bekende druppel die de emmer laat overlopen. Als je niet naar je behoeften leeft, kun je uiteindelijk ongelukkig worden. Het kan je daarnaast fysiek parten gaan spelen. Je kunt stressklachten krijgen omdat je bijvoorbeeld te hard werkt. En als je over je grenzen gaat, neem je misschien ook niet genoeg rust.’

Assertief zijn is een must

Om die reden is het essentieel om assertief te zijn. Want behalve de stress die je vermijdt, voorkom je ook een heleboel problemen die Anna in haar praktijk allemaal voorbij heeft zien komen: burn-outs, vriendschappen die stukliepen, misgelopen promoties… Het is vaak allemaal terug te leiden tot de grenzen die je zelf hebt laten vervagen.

Omdat ik het zeg!

Maar hoe spreek je je uit? Hoe ben je assertief? Volgens Anne draait het om ‘respectvol confronteren’. ‘In het kort komt het neer op het volgende: je stelt objectief vast wat iemand doet, vertelt de ander hoe jij je daarover voelt en wat jouw reactie daarop is, vraagt of iemand zich dat kan voorstellen en zegt wat je graag zou willen.’

De eerste keer zal moeilijk zijn, maar daarna zal het steeds makkelijker worden. Je zult zien dat je lichamelijke reactie op het stellen van grenzen na een paar confrontaties minder heftig wordt: je krijgt er minder paniek van.

Dit artikel is gebaseerd op ‘Omdat ik het zeg!’, een artikel geschreven door Suus Ruis, en is afkomstig uit VIVA 04-2020. Deze editie kun je hieronder online bestellen.