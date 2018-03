Dit is waarom je ’s nachts geen beha’s moet dragen

Is het nou wél of niet gezond om met een beha aan te slapen? Over deze vraag gaan al jaren verschillende fabels rond. De Britse arts Seth Rankin zegt een antwoord te hebben op de vraag. ’s Nachts een beha dragen is wél slecht voor je gezondheid.

Volgens de arts kan het slapen met je beha aan nadelige gevolgen hebben voor je gezondheid. Je borsten moeten namelijk bewegingsvrijheid hebben, dat is essentieel voor een goede circulatie van lymfatische vloeistof en bloed die je nodig hebt om giftige stoffen uit het lichaam te verwijderen.

Schimmel

Wat volgens Seth Rankin ook ongezond is, is het dragen van een te kleine beha of een beha van het verkeerde materiaal. Volgens de Britse arts zorgt dat eerste ervoor dat er rode striemen ontstaan. Een beha van het verkeerde materiaal kan ervoor zorgen dat je borsten opwarmen en gaan zweten. Dat zweet kan naast irritaties veroorzaken er ook voor zorgen dat je schimmels krijgt.

Een beha met ijzeren beugels kan je ook beter niet dragen. De ijzeren beugels kunnen in je lichaam gaan porren. Dat is niet alleen oncomfortabel, maar kan ook inwendige cystes veroorzaken. De druk die je beha hierbij uitoefent is zelfs gekoppeld aan het ontstaan van borstkanker en lymfeklierkanker.

Is het tijd voor een nieuwe beha, koop er dus een die de juiste maat heeft. Het beste voor je borsten is een beha zonder beugel.

Bron: Libelle | Beeld: iStock